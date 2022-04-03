強制檢測｜25個指明地點納入公告　兩廈污水呈陽性 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月3日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月21日至4月3日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月1日至4月2日期間接受檢測。
初步陽性/陽性個案曾到訪的地點
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 大圍美田邨美致樓
- 葵涌雍雅軒2座
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 牛池灣坪石邨黃石樓
- 觀塘順天邨天樂樓
- 藍田廣田邨廣雅樓
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
- 沙田碩門邨健碩樓
- 青衣長康邨康順樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 大圍秦石邨石晶樓
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 沙田博康邨博安樓
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 葵涌華荔邨賞荔樓
- 屯門友愛邨愛德樓
- 石硤尾白田邨昌田樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 天水圍天悅邨悅貴樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 上水彩園邨彩湖樓
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。