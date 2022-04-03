強制檢測｜25個指明地點納入公告　兩廈污水呈陽性 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月3日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月21日至4月3日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月1日至4月2日期間接受檢測。

初步陽性/陽性個案曾到訪的地點

天水圍天盛苑盛亨閣

大圍美田邨美致樓

葵涌雍雅軒2座

馬鞍山利安邨利榮樓

牛池灣坪石邨黃石樓

觀塘順天邨天樂樓

藍田廣田邨廣雅樓

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

沙田碩門邨健碩樓

青衣長康邨康順樓

大埔寶雅苑家和閣

大圍秦石邨石晶樓

將軍澳寶明苑寶柏閣

黃大仙竹園北邨柏園樓

筲箕灣耀東邨耀福樓

沙田博康邨博安樓

將軍澳景林邨景楠樓

葵涌華荔邨賞荔樓

屯門友愛邨愛德樓

石硤尾白田邨昌田樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

天水圍天悅邨悅貴樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

上水彩園邨彩湖樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。