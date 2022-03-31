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2022-03-31 19:15:12

強制檢測｜25個指明地點納入公告 (附名單)

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元州邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

元州邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(3月31日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月18日至3月31日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月1日至4月2日期間接受檢測。

  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 將軍澳健明邨明域樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 將軍澳怡明邨怡茵樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
  • 天水圍天耀邨耀民樓
  • 大埔太和邨福和樓
  • 長沙灣元州邨元智樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 屯門山景邨景業樓
  • 沙田博康邨博文樓
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 馬鞍山利安邨利豐樓
  • 沙田沙角邨金鶯樓
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 筲箕灣耀東邨耀樂樓
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 葵涌葵芳邨葵泰樓
  • 荃灣石圍角邨石菊樓
  • 何文田何文田邨逸文樓
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 黃大仙樂富邨樂東樓

政府明日(4月1日)將在青衣長亨邨亨麗樓旁排球場，增設流動採樣站。

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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