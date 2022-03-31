強制檢測｜25個指明地點納入公告 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(3月31日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月18日至3月31日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月1日至4月2日期間接受檢測。

青衣長亨邨亨麗樓

觀塘順天邨天韻樓

將軍澳健明邨明域樓

葵涌石蔭邨仁石樓

將軍澳怡明邨怡茵樓

天水圍天澤邨澤潤樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓

天水圍天耀邨耀民樓

大埔太和邨福和樓

長沙灣元州邨元智樓

上水清河邨清澤樓

屯門山景邨景業樓

沙田博康邨博文樓

大圍豐盛苑富盛閣

馬鞍山利安邨利豐樓

沙田沙角邨金鶯樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

筲箕灣耀東邨耀樂樓

屯門良景邨良賢樓

粉嶺華明邨添明樓

葵涌葵芳邨葵泰樓

荃灣石圍角邨石菊樓

何文田何文田邨逸文樓

長沙灣蘇屋邨百合樓

黃大仙樂富邨樂東樓

政府明日(4月1日)將在青衣長亨邨亨麗樓旁排球場，增設流動採樣站。

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。