強制檢測｜25個指明地點納入公告 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(3月31日)發出強制檢測公告，指因應多宗陽性檢測個案，有25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月18日至3月31日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月1日至4月2日期間接受檢測。
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 觀塘順天邨天韻樓
- 將軍澳健明邨明域樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 將軍澳怡明邨怡茵樓
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
- 天水圍天耀邨耀民樓
- 大埔太和邨福和樓
- 長沙灣元州邨元智樓
- 上水清河邨清澤樓
- 屯門山景邨景業樓
- 沙田博康邨博文樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 馬鞍山利安邨利豐樓
- 沙田沙角邨金鶯樓
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 筲箕灣耀東邨耀樂樓
- 屯門良景邨良賢樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 葵涌葵芳邨葵泰樓
- 荃灣石圍角邨石菊樓
- 何文田何文田邨逸文樓
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 黃大仙樂富邨樂東樓
政府明日(4月1日)將在青衣長亨邨亨麗樓旁排球場，增設流動採樣站。
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，去年12月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。