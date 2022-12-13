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2022-12-13 19:00:00

強制檢測｜26住宅上榜　涉蘇屋邨、都會駅、上水中心　未滿3歲幼童可豁免 (附名單)

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都會駅有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

都會駅有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(12月13日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處26個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月14日或12月15日接受檢測。

當局評估疫情發展後調整本地檢測策略，縮小核酸檢測的對象範圍，包括減少向住宅大廈發出強制檢測公告，以及豁免3歲以下的幼童進行強制檢測，以便更精準地運用核酸檢測，將資源重點投放於保護高風險場所和人群。

曾於12月7日至12月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 青衣長青邨青楊樓
  • 屯門友愛邨愛德樓3座
  • 慈雲山慈愛苑愛寧閣
  • 將軍澳都會駅城中駅10座
  • 將軍澳新都城1期1座
  • 屯門兆康苑兆榮閣
  • 九龍灣麗晶花園19座
  • 荃灣錦豐園1座
  • 大埔太湖花園3座
  • 屯門大興花園1期3座
  • 上水上水中心6座
  • 馬鞍山嵐岸6座
  • 粉嶺牽晴間4座
  • 屯門大興花園2期6座
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑15座
  • 鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
  • 馬鞍山海典居8座
  • 元朗蝶翠峰15座
  • 半山區堅道80-88號堅都大廈
  • 紅磡黃埔新邨樂富樓
  • 屯門龍門居16座
  • 屯門龍門居1座
  • 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
  • 屯門御海灣1座
  • 長沙灣蘇屋邨金松樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

當局表示，2022年9月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士、3歲以下幼童，均毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

黃埔花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片)

黃埔花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片)

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