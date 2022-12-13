強制檢測｜26住宅上榜　涉蘇屋邨、都會駅、上水中心 (附名單)

政府今日(12月13日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處26個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月14日或12月15日接受檢測。
曾於12月7日至12月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 青衣長青邨青楊樓
- 屯門友愛邨愛德樓3座
- 慈雲山慈愛苑愛寧閣
- 將軍澳都會駅城中駅10座
- 將軍澳新都城1期1座
- 屯門兆康苑兆榮閣
- 九龍灣麗晶花園19座
- 荃灣錦豐園1座
- 大埔太湖花園3座
- 屯門大興花園1期3座
- 上水上水中心6座
- 馬鞍山嵐岸6座
- 粉嶺牽晴間4座
- 屯門大興花園2期6座
- 紅磡黃埔花園錦桃苑15座
- 鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
- 馬鞍山海典居8座
- 元朗蝶翠峰15座
- 半山區堅道80-88號堅都大廈
- 紅磡黃埔新邨樂富樓
- 屯門龍門居16座
- 屯門龍門居1座
- 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
- 屯門御海灣1座
- 長沙灣蘇屋邨金松樓
- 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓
當局表示，2022年9月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。