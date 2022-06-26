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2022-06-26 21:45:13

強制檢測｜26地點上榜　涉銅鑼灣旺角中環食肆 (附名單)

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吉野家有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

吉野家有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月26日)發出強制檢測公告，把26個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月27日或6月28日接受檢測。

曾於6月20日至6月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 屯門景新臺4座
  • 屯門黃金海岸1座
  • 旺角上海街466-468號載福樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 藍田康華苑怡康閣
  • 屯門悅湖山莊12座
  • 屯門卓爾居6座
  • 葵涌葵芳閣2座
  • 沙田晴碧花園1座
  • 將軍澳都會駅5座
  • 沙田帝堡城7座
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 沙田綠怡雅苑1座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰5座
  • 筲箕灣明華大廈A座
  • 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
  • 香港仔香港仔中心海晶閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣

涉及個別指明時間的地方：

  • 中環閣麟街45-47號祥暉大廈高層地下3號鋪雪村串燒：6月23日19:00至21:00
  • 鰂魚涌康蘭居9樓Waterfall Sports & Wellness港島東會所餐廳：6月19日至22日的12:00至13:00
  • 銅鑼灣時代廣場B2樓B221A號鋪翡翠拉麵小籠包：6月24日12:00至12:45
  • 銅鑼灣禮頓道37號崇蘭大廈地下麥奀雲吞麵世家：6月23日16:00至16:45
  • 旺角豉油街50號富達大廈1樓A號鋪及2樓6號鋪連平台大家樂：6月20日13:30至15:00
  • 旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下12-13號鋪吉野家：6月22日13:30至15:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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