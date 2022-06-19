強制檢測｜29地點上榜　涉譚仔雲南米線、大家樂、Jollibee (附名單)

食物及衞生局今日(6月19日)發出強制檢測公告，把29個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月20日或6月21日接受檢測。

曾於6月13日至6月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鴨脷洲海怡半島怡美閣

旺角海富苑海寧閣

大埔怡雅苑怡順閣

元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)

大埔太和邨翠和樓

半山區般咸道78號寧養台B座

葵涌華荔邨喜荔樓

屯門良景邨良萃樓

旺角富榮花園4座

香港仔華樂徑4號華富閣

將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)

荃灣愉景新城5座

長沙灣昇悅居1座

沙田駿景園11座

茶果嶺麗港城9座

柴灣藍灣半島3座

黃大仙天馬苑駿康閣

堅尼地城泓都1座

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

愉景灣蘅峯曦欣閣

將軍澳新都城第二期6座

元朗Park Yoho Genova 16A座

筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈

薄扶林摩星嶺道52-54號華亭閣

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

上水清河邨清譽樓：6月14日至6月19日

將軍澳康盛花園4座：6月14日至6月19日

涉及個別指明時間的地方：

旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓快樂蜂：6月17日10:30至11:30

將軍澳將軍澳廣場商場1樓96-100號鋪譚仔雲南米線：6月14日13:00至13:30

灣仔新世紀廣場1樓124-149,165,173及174號鋪大家樂：6月14日15:00至16:00、6月15日15:15至16:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。