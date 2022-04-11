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2022-04-11 19:35:28

強制檢測｜30住宅納入公告　涉土瓜灣欣榮花園、粉嶺雍盛苑 (附名單)

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上月被圍封強檢的德朗邨德瑜樓，今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

上月被圍封強檢的德朗邨德瑜樓，今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月11日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月29日至4月11日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月12日至4月13日期間接受檢測。

  • 屯門大興邨興泰樓
  • 葵涌石蔭東邨蔭恒樓
  • 青衣長康邨康美樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 上水清河邨清顯樓
  • 沙田新田圍邨欣圍樓
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 秀茂坪寶達邨達喜樓
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常康樓
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 藍田德田邨德禮樓
  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
  • 荃灣石圍角邨石桃樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 土瓜灣欣榮花園5座
  • 牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓
  • 觀塘雲漢街36-48號晨星樓
  • 香港仔鴻福苑鴻澤閣
  • 薄扶林桃李臺15號桃李園
  • 大埔富善邨善雅樓
  • 元朗朗屏邨鳳屏樓
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 屯門寶田邨5座
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 青衣青怡花園7座
  • 粉嶺欣盛苑欣彩閣
  • 將軍澳將軍澳中心12座
  • 葵涌大窩口邨富雅樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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