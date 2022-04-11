強制檢測｜30住宅納入公告　涉土瓜灣欣榮花園、粉嶺雍盛苑 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月11日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月29日至4月11日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月12日至4月13日期間接受檢測。

屯門大興邨興泰樓

葵涌石蔭東邨蔭恒樓

青衣長康邨康美樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

上水清河邨清顯樓

沙田新田圍邨欣圍樓

粉嶺雍盛苑雍華閣

秀茂坪寶達邨達喜樓

天水圍天逸邨逸江樓

牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍城德朗邨德瑜樓

藍田德田邨德禮樓

大埔頌雅苑頌真閣

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

荃灣石圍角邨石桃樓

油塘油麗邨逸麗樓

土瓜灣欣榮花園5座

牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

觀塘雲漢街36-48號晨星樓

香港仔鴻福苑鴻澤閣

薄扶林桃李臺15號桃李園

大埔富善邨善雅樓

元朗朗屏邨鳳屏樓

天水圍天富苑元富閣

屯門寶田邨5座

沙田水泉澳邨峻泉樓

青衣青怡花園7座

粉嶺欣盛苑欣彩閣

將軍澳將軍澳中心12座

葵涌大窩口邨富雅樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。