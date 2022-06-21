強制檢測｜30地方上榜　涉健明邨、環宇海灣、太古城中心(附名單)

食物及衞生局今日(6月21日)發出強制檢測公告，把30個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月22日或6月23日接受檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有26個指明地方被納入強制檢測公告；另因應在何文田、大埔、藍田及秀茂坪採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4個指明地方被納入強制檢測公告。
強制檢測公告詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220621.pdf。
26個有陽性個案地點：
- 將軍澳健明邨健華樓
- 將軍澳怡明邨怡悅樓
- 灣仔堅尼地道54-56號倚雲閣
- 沙田禾輋邨民和樓
- 屯門兆康苑兆傑閣
- 天水圍天華邨華祐樓
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 荃灣環宇海灣3座
- 牛池灣永定道20號怡富花園
- 鴨脷洲海怡半島美暉閣
- 馬鞍山錦英苑錦強閣
- 紅磡黃埔新邨安貴樓
- 沙田水泉澳邨竹泉樓
- 柴灣興華(一)邨卓華樓
- 筲箕灣愛蝶灣6座
- 鰂魚涌康山花園5座
- 大圍隆亨邨樂心樓
- 筲箕灣興東邨興祖樓
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 紅磡漆咸道北451-455號富邦大廈
- 犀牛廚房西灣河聖十字徑2號地鋪
- MX大圍新翠商場地下L003號鋪
- 大家樂大圍顯徑商場B翼303號鋪
- 銀龍茶餐廳葵涌葵盛東商場1樓106A號鋪
- 麥當勞油麻地佐敦道31-37號百誠大廈地庫及地下(部分)
- 翰騰閣鰂魚涌太古城中心5樓506號鋪
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 何文田俊民苑文禧閣
- 大埔宏福苑宏盛閣
- 藍田康逸苑康麗閣
- 秀茂坪寶達邨達欣樓