強制檢測｜30地方上榜　涉健明邨、環宇海灣、太古城中心(附名單)

食物及衞生局今日(6月21日)發出強制檢測公告，把30個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月22日或6月23日接受檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有26個指明地方被納入強制檢測公告；另因應在何文田、大埔、藍田及秀茂坪採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測公告詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220621.pdf。

26 個有陽性個案地點：

將軍澳健明邨健華 樓 將軍澳怡明邨怡悅 樓 灣仔堅尼地道 54-56 號倚雲 閣 沙田禾輋邨民和樓 屯門兆康苑兆傑 閣 天水圍天華邨華祐 樓 鴨脷洲漁安苑霞安 閣 荃灣環宇海灣 3 座 牛池灣永定道 20 號怡富花 園 鴨脷洲海怡半島美暉 閣 馬鞍山錦英苑錦強 閣 紅磡黃埔新邨安貴 樓 沙田水泉澳邨竹泉 樓 柴灣興華 ( 一 ) 邨卓華 樓 筲箕灣愛蝶灣 6 座 鰂魚涌康山花園 5 座 大圍隆亨邨樂心 樓 筲箕灣興東邨興祖 樓 筲箕灣東旭苑東麗 閣 紅磡漆咸道北 451-455 號富邦大廈 犀牛廚房西灣河聖十字徑 2 號地 鋪 MX 大圍新翠商場地下 L003 號 鋪 大家樂大圍顯徑商場 B 翼 303 號鋪 銀龍茶餐廳葵涌葵盛東商場 1 樓 106A 號 鋪 麥當勞油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈地庫及地下 ( 部分 ) 翰騰閣鰂魚涌太古城中心 5 樓 506 號鋪

污水樣本檢測呈陽性的地 點：