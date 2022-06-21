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2022-06-21 22:24:11

強制檢測｜30地方上榜　涉健明邨、環宇海灣、太古城中心(附名單)

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強制檢測｜30地方上榜　涉健明邨、環宇海灣、太古城中心(附名單)

30地方納入強制檢測，涉健明邨、環宇海灣、太古城中心等。(資料圖片)

食物及衞生局今日(621)發出強制檢測公告，把30個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在622日或623日接受檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有26個指明地方被納入強制檢測公告；另因應在何文田、大埔、藍田及秀茂坪採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測公告詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220621.pdf

26個有陽性個案地點：

  1. 將軍澳健明邨健華
  2. 將軍澳怡明邨怡悅
  3. 灣仔堅尼地道54-56號倚雲
  4. 沙田禾輋邨民和樓
  5. 屯門兆康苑兆傑
  6. 天水圍天華邨華祐
  7. 鴨脷洲漁安苑霞安
  8. 荃灣環宇海灣3
  9. 牛池灣永定道20號怡富花
  10. 鴨脷洲海怡半島美暉
  11. 馬鞍山錦英苑錦強
  12. 紅磡黃埔新邨安貴
  13. 沙田水泉澳邨竹泉
  14. 柴灣興華()邨卓華
  15. 筲箕灣愛蝶灣6
  16. 鰂魚涌康山花園5
  17. 大圍隆亨邨樂心
  18. 筲箕灣興東邨興祖
  19. 筲箕灣東旭苑東麗
  20. 紅磡漆咸道北451-455號富邦大廈
  21. 犀牛廚房西灣河聖十字徑2號地
  22. MX大圍新翠商場地下L003
  23. 大家樂大圍顯徑商場B303號鋪
  24. 銀龍茶餐廳葵涌葵盛東商場1106A
  25. 麥當勞油麻地佐敦道31-37號百誠大廈地庫及地下(部分)
  26. 翰騰閣鰂魚涌太古城中心5506號鋪

 

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  1. 何文田俊民苑文禧
  2. 大埔宏福苑宏盛
  3. 藍田康逸苑康麗
  4. 秀茂坪寶達邨達欣
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