強制檢測｜30地點上榜　涉大家樂、湯加、愉景灣住宅 (附名單)

食物及衞生局今日(6月22日)發出強制檢測公告，把30個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月23日或6月24日接受檢測。

曾於6月16日至6月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

橫頭磡富強苑富裕閣

何文田何文田邨適文樓

銅鑼灣大坑徑25號龍華花園1座

薄扶林寶翠園8座

愉景灣海堤居海濤閣

葵涌葵涌廣場3座

將軍澳寶林邨寶仁樓

跑馬地禮頓山7座

淺水灣華景園2座

香港仔香港仔中心海龍閣

油塘高翔苑高飛閣

旺角富榮花園3座

荃灣梨木樹邨松樹樓

將軍澳慧安園2座

荃灣愉景新城11座

沙田玖瓏山天瓏閣1座

筲箕灣耀東邨耀明樓

藍田德田邨德敬樓

葵涌荔景邨明景樓

馬鞍山福安花園2座

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

大角咀港灣豪庭7座：6月15日至6月22日

屯門大興邨興泰樓：6月17日至6月22日

涉及個別指明時間的地方：

赤鱲角亞洲空運中心2樓208室Fedex Express：6月16日至18日14:00至23:00曾身處逾一小時

灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層聖雅各福群會雅聚天地地區支援中心：6月17日至6月22日曾身處逾一小時

屯門大興邨大興商場地下71及74號鋪湯加：6月18日09:15至10:15

元朗達輝徑1號足彬大廈地下1號鋪粵舫老趙：6月17日18:00至19:00

屯門山景邨山景商場LG層121號鋪大家樂：6月17日12:15至13:15

屯門山景邨山景商場2樓7號鋪順德水鄉：6月17日07:30至08:30

赤鱲角亞洲空運中心二號貨運大樓7樓泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳：6月16日14:15至15:15或19:00至20:00、6月17日15:30至16:30、6月18日15:15至16:15

青衣灝景灣商場地下1號鋪賓墟冰室：6月18日10:15至11:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。