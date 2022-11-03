強制檢測｜31住宅上榜　涉卓爾居、富景花園、荔景紀律部隊宿舍 (附名單)

政府今日(11月3日)發出強制檢測公告，把31個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月4日或11月5日接受檢測。

曾於10月28日至11月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田小瀝源路72號海泓閣

天水圍栢慧豪園1座

九龍灣啟業邨啟祥樓

青衣灝景灣7座

將軍澳南豐廣場2座

牛池灣新麗花園B座

沙田沙田第一城30座

荃灣麗城花園2期6座

北角威非路道8號銀都洋樓

柴灣杏花邨31座

葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

將軍澳新都城2期4座

葵涌葵芳邨葵歡樓

大圍聚龍居3座

荔枝角美孚新邨8期百老匯街110-112號

鰂魚涌海光苑I座

屯門慧豐園3座

柴灣柴灣道220號華泰大廈

西灣河逸濤灣秋盈軒

牛頭角淘大花園I座

荃灣荃威花園N座

藍田康栢苑祥栢閣

天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

馬鞍山富安花園12座

紅磡海逸豪園17座

屯門卓爾居7座

柴灣富景花園4座

葵涌大窩口邨富逸樓

大埔大埔中心10座

大埔大埔中心9座

長沙灣泓景臺7座

當局表示，2022年8月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。