強制檢測｜33地點上榜　涉黃金海岸酒店兩食肆、敏華冰廳、無印良品 (附名單)

食物及衞生局今日(6月16日)發出強制檢測公告，把33個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月17日或6月18日接受檢測。

曾於6月10日至6月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田帝堡城1座

上水寶石湖邨碧玉樓

將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)

柴灣高威閣4座

尖沙咀漾日居6座

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

東涌逸東(二)邨瑞逸樓

粉嶺華心邨華勉樓

堅尼地城石山街9號寶雅山

粉嶺祥華邨祥德樓

荃灣尚翠苑翠湖閣

將軍澳廣明苑廣昌閣

香港仔華貴邨華孝樓

黃竹坑深灣9號3座

大角咀富多來新邨富殿樓

觀塘功樂道38號景興閣

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

天水圍天晴邨晴悅樓

尖沙咀擎天半島6座

秀茂坪寶達邨達怡樓

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

大圍秦石邨石玉樓：6月10日至6月12日

牛頭角彩德邨彩賢樓：6月9日至6月12日

旺角花墟道50-56號翠景閣：6月11日至6月12日

屯門富健花園7座：6月10日至6月12日

油麻地炮台街58-60號：6月10日至6月12日

將軍澳清水灣半島3座：6月10日至6月12日

涉及個別指明時間的地方：

觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B01號鋪三小漁：6月12日18:15至19:45

九龍灣德福廣場一期1樓F28號鋪敏華冰廳：6月9日19:00至19:30

九龍塘又一城LG1層LG1-30號鋪無印良品：6月11日12:30至13:30

旺角新世紀廣場MTR層16號鋪Häagen-Dazs：6月12日17:15至18:15

屯門香港黃金海岸酒店低層地下聆渢咖啡廳：6月11日09:00至10:00

屯門香港黃金海岸酒店大堂沙嗲軒：6月10日20:30至22:30

尖沙咀海港城海運大廈2樓OT260-263號鋪金不換泰國餐廳：6月10日12:00至14:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。