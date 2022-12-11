強制檢測｜34住宅上榜　涉富蝶邨、尚・珒溋、宏德居 (附名單)

政府今日(12月11日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處34個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月12日或12月13日接受檢測。

曾於12月5日至12月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

油塘鯉魚門邨鯉興樓

新蒲崗景福街118號景泰苑

石硤尾石硤尾邨美柏樓

九龍灣啟泰苑啟勳閣

將軍澳翠林邨秀林樓

藍田康栢苑瑞栢閣

柴灣柴灣已婚警察宿舍1座

將軍澳將軍澳廣場8座

粉嶺昌盛苑昌濤閣

將軍澳東港城6座

九龍灣麗晶花園3座

黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

將軍澳怡心園1座

馬鞍山富安花園13座

鰂魚涌太古城寧安閣

沙田銀禧花園1座

橫頭磡富強苑富逸閣

橫頭磡富強苑富寧閣

沙田欣廷軒5座

九龍城尚・珒溋2座

屯門怡樂花園2座

西灣河嘉亨灣3座

鰂魚涌太古城廬山閣

粉嶺粉嶺中心K座

大圍景田苑恆心閣

荃灣荃德花園E座

堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈

香港仔香港仔中心海天閣

柴灣宏德居德福樓

屯門兆山苑桃景閣

牛池灣彩雲(二)邨明麗樓

沙田禾輋邨民和樓

觀塘順利邨利業樓

大埔富蝶邨斑蝶樓

當局表示，2022年9月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。