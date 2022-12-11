強制檢測｜34住宅上榜　涉富蝶邨、尚・珒溋、宏德居 (附名單)

政府今日(12月11日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處34個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月12日或12月13日接受檢測。
曾於12月5日至12月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 油塘鯉魚門邨鯉興樓
- 新蒲崗景福街118號景泰苑
- 石硤尾石硤尾邨美柏樓
- 九龍灣啟泰苑啟勳閣
- 將軍澳翠林邨秀林樓
- 藍田康栢苑瑞栢閣
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
- 將軍澳將軍澳廣場8座
- 粉嶺昌盛苑昌濤閣
- 將軍澳東港城6座
- 九龍灣麗晶花園3座
- 黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
- 將軍澳怡心園1座
- 馬鞍山富安花園13座
- 鰂魚涌太古城寧安閣
- 沙田銀禧花園1座
- 橫頭磡富強苑富逸閣
- 橫頭磡富強苑富寧閣
- 沙田欣廷軒5座
- 九龍城尚・珒溋2座
- 屯門怡樂花園2座
- 西灣河嘉亨灣3座
- 鰂魚涌太古城廬山閣
- 粉嶺粉嶺中心K座
- 大圍景田苑恆心閣
- 荃灣荃德花園E座
- 堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈
- 香港仔香港仔中心海天閣
- 柴灣宏德居德福樓
- 屯門兆山苑桃景閣
- 牛池灣彩雲(二)邨明麗樓
- 沙田禾輋邨民和樓
- 觀塘順利邨利業樓
- 大埔富蝶邨斑蝶樓
當局表示，2022年9月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。