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2022-04-12 21:13:02

強制檢測｜35住宅納入公告　涉紅磡黃埔花園、深井浪翠園 (附名單)

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黃埔花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片)

黃埔花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月12日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月30日至4月12日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月13日至4月14日期間接受檢測。

  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 大嶼山梅窩銀灣邨銀日樓
  • 藍田興田邨美田樓
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 屯門翠寧花園2座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 馬鞍山曉峰灣畔4座
  • 葵涌雍雅軒1座
  • 牛頭角樂華北邨欣華樓
  • 長沙灣麗翠苑麗榕閣
  • 大埔太和邨新和樓
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 紅磡黃埔花園2期錦桃苑15座
  • 大埔林村白牛石下村100號
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 大埔廣褔邨廣崇樓
  • 東涌迎東邨迎喜樓
  • 屯門兆禧苑雅禧閣
  • 沙田沙角邨美雁樓
  • 沙田嘉徑苑嘉愛閣
  • 青衣長宏邨宏正樓
  • 荃灣浪翠園12座
  • 葵涌葵涌邨綠葵樓
  • 粉嶺華心邨華勉樓
  • 將軍澳善明邨善智樓
  • 油塘油麗邨卓麗樓
  • 土瓜灣真善美村至美樓
  • 長沙灣凱德苑
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 紅磡黃埔新邨永富樓
  • 柴灣富景花園9座
  • 堅尼地城五福大廈B座
  • 鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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