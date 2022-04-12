強制檢測｜35住宅納入公告　涉紅磡黃埔花園、深井浪翠園 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月12日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月30日至4月12日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月13日至4月14日期間接受檢測。

筲箕灣耀東邨耀富樓

大嶼山梅窩銀灣邨銀日樓

藍田興田邨美田樓

屯門大興邨興盛樓

屯門澤豐花園澤安樓

屯門翠寧花園2座

沙田廣源邨廣棉樓

馬鞍山曉峰灣畔4座

葵涌雍雅軒1座

牛頭角樂華北邨欣華樓

長沙灣麗翠苑麗榕閣

大埔太和邨新和樓

屯門新圍苑新珮閣

九龍城德朗邨德珮樓

紅磡黃埔花園2期錦桃苑15座

大埔林村白牛石下村100號

香港仔華貴邨華孝樓

大埔廣褔邨廣崇樓

東涌迎東邨迎喜樓

屯門兆禧苑雅禧閣

沙田沙角邨美雁樓

沙田嘉徑苑嘉愛閣

青衣長宏邨宏正樓

荃灣浪翠園12座

葵涌葵涌邨綠葵樓

粉嶺華心邨華勉樓

將軍澳善明邨善智樓

油塘油麗邨卓麗樓

土瓜灣真善美村至美樓

長沙灣凱德苑

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

紅磡黃埔新邨永富樓

柴灣富景花園9座

堅尼地城五福大廈B座

鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。