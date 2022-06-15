強制檢測｜35地點上榜　涉星巴克、意樂餐廳、海港酒家等食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月15日)發出強制檢測公告，把35個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月16日或6月17日接受檢測。
曾於6月9日至6月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 東涌逸東(二)邨勤逸樓
- 觀塘順利紀律部隊宿舍6座
- 尖沙咀君臨天下3座
- 沙田康林苑海泓閣
- 元朗Grand Yoho 8座
- 東涌映灣園映濤軒6座
- 香港仔石排灣邨碧銀樓
- 秀茂坪寶達邨達康樓
- 紅磡海濱南岸1座
- 鰂魚涌南豐新邨1座
- 藍田康栢苑金栢閣
- 北角天后廟道43-45號景愉居
- 油塘油塘邨貴塘樓
- 尖沙咀漾日居2座
- 屯門新屯門中心9座
- 荃灣海之戀愛炫美2A座
- 將軍澳新都城都會豪庭4座
- 屯門悅湖山莊6座
- 西營盤高街124-126號紹德樓
- 天水圍天頌苑頌亭閣
- 旺角園藝街4-8號寶田大廈1座
- 長沙灣海麗邨海晴樓
- 柴灣杏花邨33座
曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：
- 沙田駿洋邨駿湖樓：6月10日至6月15日
- 大圍顯徑邨顯揚樓：6月10日至6月15日
- 紅磡黃埔花園綠榕苑3座：6月10日至6月15日
- 東涌映灣園賞濤軒3座：6月8日至6月15日
涉及個別指明時間的地方：
- 屯門富健花園地下78號鋪成仔記粉麵餐廳：6月10日08:45至09:15
- 長沙灣宇晴匯2樓80-86號鋪名門壹號：6月10日14:00至15:30
- 荔枝角曼坊1樓101C,104及107號鋪意樂餐廳：6月9日14:00至15:00
- 沙田駿洋邨駿洋商場1樓101號鋪新明苑海鮮酒家：6月11日18:15至20:15
- 大角咀角祥街35號地下志光麵檔：6月11日18:45至20:45
- 金鐘太古廣場L1層128-129號鋪星巴克咖啡吧：6月11日12:45至13:45
- 牛頭角淘大商場2期地下G256號鋪及1樓全層海港酒家：6月9日13:00至14:00
- 何文田太平道6號太平居1樓食美軒：6月10日19:00至21:00
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。