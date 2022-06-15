強制檢測｜35地點上榜　涉星巴克、意樂餐廳、海港酒家等食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月15日)發出強制檢測公告，把35個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月16日或6月17日接受檢測。

曾於6月9日至6月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

東涌逸東(二)邨勤逸樓

觀塘順利紀律部隊宿舍6座

尖沙咀君臨天下3座

沙田康林苑海泓閣

元朗Grand Yoho 8座

東涌映灣園映濤軒6座

香港仔石排灣邨碧銀樓

秀茂坪寶達邨達康樓

紅磡海濱南岸1座

鰂魚涌南豐新邨1座

藍田康栢苑金栢閣

北角天后廟道43-45號景愉居

油塘油塘邨貴塘樓

尖沙咀漾日居2座

屯門新屯門中心9座

荃灣海之戀愛炫美2A座

將軍澳新都城都會豪庭4座

屯門悅湖山莊6座

西營盤高街124-126號紹德樓

天水圍天頌苑頌亭閣

旺角園藝街4-8號寶田大廈1座

長沙灣海麗邨海晴樓

柴灣杏花邨33座

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田駿洋邨駿湖樓：6月10日至6月15日

大圍顯徑邨顯揚樓：6月10日至6月15日

紅磡黃埔花園綠榕苑3座：6月10日至6月15日

東涌映灣園賞濤軒3座：6月8日至6月15日

涉及個別指明時間的地方：

屯門富健花園地下78號鋪成仔記粉麵餐廳：6月10日08:45至09:15

長沙灣宇晴匯2樓80-86號鋪名門壹號：6月10日14:00至15:30

荔枝角曼坊1樓101C,104及107號鋪意樂餐廳：6月9日14:00至15:00

沙田駿洋邨駿洋商場1樓101號鋪新明苑海鮮酒家：6月11日18:15至20:15

大角咀角祥街35號地下志光麵檔：6月11日18:45至20:45

金鐘太古廣場L1層128-129號鋪星巴克咖啡吧：6月11日12:45至13:45

牛頭角淘大商場2期地下G256號鋪及1樓全層海港酒家：6月9日13:00至14:00

何文田太平道6號太平居1樓食美軒：6月10日19:00至21:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。