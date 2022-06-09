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2022-06-09 21:45:58

強制檢測｜36地點上榜　涉翠河餐廳、春水堂等4食肆 (附名單)

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63 Pokfulam有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

63 Pokfulam有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

食物及衞生局今日(6月9日)發出強制檢測公告，把36個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月10日或6月11日接受檢測。

曾於6月3日至6月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔南華莆168號好時華廷18座
  • 柴灣萃文道9-23號滿華樓A座
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座
  • 紅磡海逸豪園15A座
  • 灣仔鳳凰閣3座
  • 薄扶林63 Pokfulam 1座(Amber House)
  • 鰂魚涌康怡花園N2座
  • 西營盤德輔道西321號瑧璈
  • 銅鑼灣東角道26號怡安大廈
  • 灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓
  • 香港仔田灣邨田麗樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常榮樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 旺角上海街711號/荔枝角道57-61號榮光大廈
  • 油麻地德成街1-5號康源閣(A座及B座)
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 又一村玉蘭路9號玉寶閣
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 何文田仁禮花園C座
  • 長沙灣蘇屋邨荷花樓
  • 荃灣愉景新城10座
  • 沙田河畔花園D座
  • 沙田樂楓徑3號嘉美花園
  • 屯門恒順園4座

涉及個別指明時間的地方：

  • 黃大仙黃大仙上邨倡善樓：6月6日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 何文田冠德苑冠昌閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 將軍澳和明苑和暉閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 灣仔謝斐道168號東基大廈：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家：6月4日19:30至22:30
  • 何文田何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳：5月31日09:15至10:15
  • 鰂魚涌太古城中心1樓102號鋪春水堂：6月4日12:30至13:30
  • 沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓龍悅：6月3日10:00至13:00
  • 灣仔駱克道285-295A號高華大廈：6月5日至6月9日曾身處逾兩小時
  • 將軍澳維景灣畔12座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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