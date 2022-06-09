強制檢測｜36地點上榜　涉翠河餐廳、春水堂等4食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月9日)發出強制檢測公告，把36個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月10日或6月11日接受檢測。

曾於6月3日至6月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔南華莆168號好時華廷18座

柴灣萃文道9-23號滿華樓A座

九龍城美東邨美德樓

新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座

紅磡海逸豪園15A座

灣仔鳳凰閣3座

薄扶林63 Pokfulam 1座(Amber House)

鰂魚涌康怡花園N2座

西營盤德輔道西321號瑧璈

銅鑼灣東角道26號怡安大廈

灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓

香港仔田灣邨田麗樓

牛頭角牛頭角上邨常榮樓

藍田平田邨平善樓

旺角上海街711號/荔枝角道57-61號榮光大廈

油麻地德成街1-5號康源閣(A座及B座)

深水埗榮昌邨榮傑樓

又一村玉蘭路9號玉寶閣

油塘高翔苑高麟閣

何文田仁禮花園C座

長沙灣蘇屋邨荷花樓

荃灣愉景新城10座

沙田河畔花園D座

沙田樂楓徑3號嘉美花園

屯門恒順園4座

涉及個別指明時間的地方：

黃大仙黃大仙上邨倡善樓：6月6日至6月9日曾身處逾兩小時

何文田冠德苑冠昌閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

將軍澳和明苑和暉閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

灣仔謝斐道168號東基大廈：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家：6月4日19:30至22:30

何文田何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳：5月31日09:15至10:15

鰂魚涌太古城中心1樓102號鋪春水堂：6月4日12:30至13:30

沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓龍悅：6月3日10:00至13:00

灣仔駱克道285-295A號高華大廈：6月5日至6月9日曾身處逾兩小時

將軍澳維景灣畔12座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。