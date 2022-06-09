強制檢測｜36地點上榜　涉翠河餐廳、春水堂等4食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月9日)發出強制檢測公告，把36個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月10日或6月11日接受檢測。
曾於6月3日至6月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔南華莆168號好時華廷18座
- 柴灣萃文道9-23號滿華樓A座
- 九龍城美東邨美德樓
- 新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座
- 紅磡海逸豪園15A座
- 灣仔鳳凰閣3座
- 薄扶林63 Pokfulam 1座(Amber House)
- 鰂魚涌康怡花園N2座
- 西營盤德輔道西321號瑧璈
- 銅鑼灣東角道26號怡安大廈
- 灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓
- 香港仔田灣邨田麗樓
- 牛頭角牛頭角上邨常榮樓
- 藍田平田邨平善樓
- 旺角上海街711號/荔枝角道57-61號榮光大廈
- 油麻地德成街1-5號康源閣(A座及B座)
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 又一村玉蘭路9號玉寶閣
- 油塘高翔苑高麟閣
- 何文田仁禮花園C座
- 長沙灣蘇屋邨荷花樓
- 荃灣愉景新城10座
- 沙田河畔花園D座
- 沙田樂楓徑3號嘉美花園
- 屯門恒順園4座
涉及個別指明時間的地方：
- 黃大仙黃大仙上邨倡善樓：6月6日至6月9日曾身處逾兩小時
- 何文田冠德苑冠昌閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
- 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
- 將軍澳和明苑和暉閣：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
- 灣仔謝斐道168號東基大廈：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
- 東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家：6月4日19:30至22:30
- 何文田何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳：5月31日09:15至10:15
- 鰂魚涌太古城中心1樓102號鋪春水堂：6月4日12:30至13:30
- 沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓龍悅：6月3日10:00至13:00
- 灣仔駱克道285-295A號高華大廈：6月5日至6月9日曾身處逾兩小時
- 將軍澳維景灣畔12座：6月4日至6月9日曾身處逾兩小時
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。