強制檢測｜36地點上榜　涉花都廣場、觀月・樺峯、太古城 (附名單)

政府今日(11月24日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處36個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月25日或11月26日接受檢測。

曾於11月18日至11月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔太和邨翠和樓

觀塘安泰邨豐泰樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

天水圍天恒邨恒貴樓

葵涌荔景邨日景樓

大圍美城苑逸城閣

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座

屯門湖景邨湖碧樓

屯門田景路38號兆邦苑

九龍灣彩興苑彩萱閣

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

鑽石山悅庭軒1座

將軍澳清水灣半島5座

慈雲山慈康邨康德樓

青衣長宏邨宏文樓

屯門澤豐花園澤安樓

將軍澳新都城1期5座

荃灣海濱花園海銀閣

鰂魚涌太古城興安閣

荃灣荃灣中心廣州樓

青衣美景花園8座

北角維多利中心1座

青衣長發邨亮發樓

大角咀柏景灣7座

紅磡海濱南岸5座

粉嶺花都廣場4座

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

沙田新田圍邨福圍樓

屯門翠寧花園6座

觀塘月華街8號觀月・樺峯

鴨脷洲漁安苑紫安閣

鰂魚涌康山花園4座

土瓜灣九龍城道68號瑧尚

西灣河逸濤灣夏池軒

馬鞍山富寶花園8及9座

將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)

當局表示，2022年8月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。