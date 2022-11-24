強制檢測｜36地點上榜　涉花都廣場、觀月・樺峯、太古城 (附名單)

政府今日(11月24日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處36個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月25日或11月26日接受檢測。
曾於11月18日至11月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔太和邨翠和樓
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 筲箕灣東熹苑逸熹閣
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 葵涌荔景邨日景樓
- 大圍美城苑逸城閣
- 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座
- 屯門湖景邨湖碧樓
- 屯門田景路38號兆邦苑
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 鑽石山悅庭軒1座
- 將軍澳清水灣半島5座
- 慈雲山慈康邨康德樓
- 青衣長宏邨宏文樓
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 將軍澳新都城1期5座
- 荃灣海濱花園海銀閣
- 鰂魚涌太古城興安閣
- 荃灣荃灣中心廣州樓
- 青衣美景花園8座
- 北角維多利中心1座
- 青衣長發邨亮發樓
- 大角咀柏景灣7座
- 紅磡海濱南岸5座
- 粉嶺花都廣場4座
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 沙田新田圍邨福圍樓
- 屯門翠寧花園6座
- 觀塘月華街8號觀月・樺峯
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 鰂魚涌康山花園4座
- 土瓜灣九龍城道68號瑧尚
- 西灣河逸濤灣夏池軒
- 馬鞍山富寶花園8及9座
- 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)
當局表示，2022年8月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。