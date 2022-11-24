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2022-11-24 18:59:08

強制檢測｜36地點上榜　涉花都廣場、觀月・樺峯、太古城 (附名單)

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花都廣場有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

花都廣場有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(11月24日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處36個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月25日或11月26日接受檢測。

曾於11月18日至11月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔太和邨翠和樓
  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 葵涌荔景邨日景樓
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座
  • 屯門湖景邨湖碧樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 鑽石山悅庭軒1座
  • 將軍澳清水灣半島5座
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 青衣長宏邨宏文樓
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 將軍澳新都城1期5座
  • 荃灣海濱花園海銀閣
  • 鰂魚涌太古城興安閣
  • 荃灣荃灣中心廣州樓
  • 青衣美景花園8座
  • 北角維多利中心1座
  • 青衣長發邨亮發樓
  • 大角咀柏景灣7座
  • 紅磡海濱南岸5座
  • 粉嶺花都廣場4座
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 沙田新田圍邨福圍樓
  • 屯門翠寧花園6座
  • 觀塘月華街8號觀月・樺峯
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 鰂魚涌康山花園4座
  • 土瓜灣九龍城道68號瑧尚
  • 西灣河逸濤灣夏池軒
  • 馬鞍山富寶花園8及9座
  • 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)

當局表示，2022年8月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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