強制檢測｜39住宅上榜　涉翠麗花園、牛頭角下邨、維也納花園 (附名單)

政府今日(11月13日)發出強制檢測公告，把39個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月14日或11月15日接受檢測。

曾於11月7日至11月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

大埔富善邨善雅樓

東涌裕東苑喜東閣

大埔運頭塘邨運來樓

天水圍天悅邨悅泰樓

柴灣藍灣半島2座

何文田愛民邨德民樓

屯門兆康苑兆樂閣

牛池灣彩虹邨金漢樓

尖沙咀擎天半島3座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

將軍澳都會駅2座

屯門澤豐花園澤泰樓

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

北角英皇道26-36號興漢大廈

鰂魚涌太古城青松閣

觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座

上水翠麗花園2座

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

筲箕灣東欣苑榮欣閣

將軍澳蔚藍灣畔3座

長沙灣海麗邨海慧樓

黃大仙黃大仙下二邨龍智樓

大埔新峰花園25座

沙田河畔花園E座

大埔富善花園2座

九龍灣麗晶花園12座

藍田滙景花園11座

青衣偉景花園4座

荃灣海濱花園海觀閣

天水圍天盛苑盛麗閣

將軍澳將軍澳中心7座

堅尼地城士美菲路83號時美閣

大埔新峰花園29座

粉嶺維也納花園2座

紅磡陽光廣場2座

葵涌石籬二邨石福樓

屯門兆禧苑雅禧閣

鴨脷洲利東邨東安樓

當局表示，2022年8月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。