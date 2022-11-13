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2022-11-13 16:35:46

強制檢測｜39住宅上榜　涉翠麗花園、牛頭角下邨、維也納花園 (附名單)

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翠麗花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

翠麗花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(11月13日)發出強制檢測公告，把39個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月14日或11月15日接受檢測。

曾於11月7日至11月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 大埔富善邨善雅樓
  • 東涌裕東苑喜東閣
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 柴灣藍灣半島2座
  • 何文田愛民邨德民樓
  • 屯門兆康苑兆樂閣
  • 牛池灣彩虹邨金漢樓
  • 尖沙咀擎天半島3座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 將軍澳都會駅2座
  • 屯門澤豐花園澤泰樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
  • 北角英皇道26-36號興漢大廈
  • 鰂魚涌太古城青松閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座
  • 上水翠麗花園2座
  • 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
  • 筲箕灣東欣苑榮欣閣
  • 將軍澳蔚藍灣畔3座
  • 長沙灣海麗邨海慧樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍智樓
  • 大埔新峰花園25座
  • 沙田河畔花園E座
  • 大埔富善花園2座
  • 九龍灣麗晶花園12座
  • 藍田滙景花園11座
  • 青衣偉景花園4座
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 天水圍天盛苑盛麗閣
  • 將軍澳將軍澳中心7座
  • 堅尼地城士美菲路83號時美閣
  • 大埔新峰花園29座
  • 粉嶺維也納花園2座
  • 紅磡陽光廣場2座
  • 葵涌石籬二邨石福樓
  • 屯門兆禧苑雅禧閣
  • 鴨脷洲利東邨東安樓

當局表示，2022年8月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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