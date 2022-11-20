強制檢測｜39地點上榜　涉水藍・天岸、美景花園、昇悅居 (附名單)

政府今日(11月20日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處39個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月21日或11月22日接受檢測。

曾於11月14日至11月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

黃大仙竹園北邨柏園樓

大埔富善邨善翠樓

青衣牙鷹洲街3號青雅苑

大埔逸雅苑逸榮閣

葵涌荔欣苑荔影閣

沙田廣林苑茂林閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

天水圍天華邨華萃樓

香港仔華貴邨華賢樓

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

大埔雲滙2座

青衣美景花園12座

觀塘翠屏南邨翠杏樓

青衣青華苑華奐閣

沙田愉翠苑愉欣閣

藍田康華苑頌康閣

大埔富亨邨亨裕樓

鑽石山悅庭軒2座

觀塘凱滙1座

長沙灣昇悅居2座

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

荃灣愉景新城2座

荃灣尚翠苑翠河閣

將軍澳彩明苑彩柳閣

屯門富泰邨頌泰樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

鰂魚涌南豐新邨5座

天水圍天頌苑頌波閣

慈雲山慈愛苑愛康閣

黃大仙穎竹街17號盈福苑

粉嶺山麗苑杏山閣

香港仔石排灣邨碧輝樓

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

銅鑼灣大坑道5號光明臺1座

大角咀浪澄灣9座

荃灣爵悅庭南爵軒

紅磡黃埔花園錦桃苑6座

長沙灣海盈邨盈昌樓

東涌水藍・天岸1、2、3、5、6及7座

當局表示，2022年8月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。