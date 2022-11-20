強制檢測｜39地點上榜　涉水藍・天岸、美景花園、昇悅居 (附名單)

政府今日(11月20日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處39個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月21日或11月22日接受檢測。
曾於11月14日至11月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 沙田廣林苑茂林閣
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 天水圍天華邨華萃樓
- 香港仔華貴邨華賢樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
- 大埔雲滙2座
- 青衣美景花園12座
- 觀塘翠屏南邨翠杏樓
- 青衣青華苑華奐閣
- 沙田愉翠苑愉欣閣
- 藍田康華苑頌康閣
- 大埔富亨邨亨裕樓
- 鑽石山悅庭軒2座
- 觀塘凱滙1座
- 長沙灣昇悅居2座
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 荃灣愉景新城2座
- 荃灣尚翠苑翠河閣
- 將軍澳彩明苑彩柳閣
- 屯門富泰邨頌泰樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 鰂魚涌南豐新邨5座
- 天水圍天頌苑頌波閣
- 慈雲山慈愛苑愛康閣
- 黃大仙穎竹街17號盈福苑
- 粉嶺山麗苑杏山閣
- 香港仔石排灣邨碧輝樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
- 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
- 大角咀浪澄灣9座
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 紅磡黃埔花園錦桃苑6座
- 長沙灣海盈邨盈昌樓
- 東涌水藍・天岸1、2、3、5、6及7座
當局表示，2022年8月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。