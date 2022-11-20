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2022-11-20 18:29:12

強制檢測｜39地點上榜　涉水藍・天岸、美景花園、昇悅居 (附名單)

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水藍・天岸有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

水藍・天岸有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(11月20日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處39個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月21日或11月22日接受檢測。

曾於11月14日至11月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 沙田廣林苑茂林閣
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 天水圍天華邨華萃樓
  • 香港仔華貴邨華賢樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 大埔雲滙2座
  • 青衣美景花園12座
  • 觀塘翠屏南邨翠杏樓
  • 青衣青華苑華奐閣
  • 沙田愉翠苑愉欣閣
  • 藍田康華苑頌康閣
  • 大埔富亨邨亨裕樓
  • 鑽石山悅庭軒2座
  • 觀塘凱滙1座
  • 長沙灣昇悅居2座
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
  • 荃灣愉景新城2座
  • 荃灣尚翠苑翠河閣
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 屯門富泰邨頌泰樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 鰂魚涌南豐新邨5座
  • 天水圍天頌苑頌波閣
  • 慈雲山慈愛苑愛康閣
  • 黃大仙穎竹街17號盈福苑
  • 粉嶺山麗苑杏山閣
  • 香港仔石排灣邨碧輝樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
  • 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
  • 大角咀浪澄灣9座
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑6座
  • 長沙灣海盈邨盈昌樓
  • 東涌水藍・天岸1、2、3、5、6及7座

當局表示，2022年8月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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