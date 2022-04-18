強制檢測｜40住宅納入公告　九龍塘畢架山一號、海之戀有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月18日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月5日至4月18日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月19日或4月20日期間接受檢測。
- 沙田博康邨博智樓
- 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
- 九龍塘畢架山一號11座
- 大埔富善邨善美樓
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
- 柴灣翠灣邨翠福樓
- 觀塘月華街48號月威大廈A-F座
- 牛頭角淘大花園A座
- 茶果嶺麗港城8座
- 上水新豐路134-140號滿華大廈
- 元朗鳳庭苑茵庭閣
- 沙田禾輋邨協和樓
- 粉嶺榮輝中心1座
- 荃灣海之戀愛炫美1座
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 葵涌葵馥苑樂葵樓
- 葵涌青山公路 - 葵涌段539號昌宏大廈
- 黃大仙黃大仙下邨龍樂樓
- 旺角海富苑海寧閣
- 九龍灣彩興苑彩蕎閣
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 土瓜灣翔龍灣2座
- 石硤尾石硤尾邨美笙樓
- 屯門良德街3號豐連1座
- 藍田藍田邨藍暉樓
- 油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座
- 筲箕灣金華街12-18號金威樓
- 香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈
- 香港仔石排灣邨碧蔚樓
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 上水順欣花園3座
- 大埔太湖花園9座
- 大埔富雅花園4座
- 東涌滿東邨滿康樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 天水圍天華邨華彩樓
- 屯門田景路38號兆邦苑
- 屯門怡樂花園1座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。