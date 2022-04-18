強制檢測｜40住宅納入公告　九龍塘畢架山一號、海之戀有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月18日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月5日至4月18日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月19日或4月20日期間接受檢測。

沙田博康邨博智樓

葵涌安蔭邨嘉蔭樓

九龍塘畢架山一號11座

大埔富善邨善美樓

牛池灣彩虹邨金漢樓

柴灣翠灣邨翠福樓

觀塘月華街48號月威大廈A-F座

牛頭角淘大花園A座

茶果嶺麗港城8座

上水新豐路134-140號滿華大廈

元朗鳳庭苑茵庭閣

沙田禾輋邨協和樓

粉嶺榮輝中心1座

荃灣海之戀愛炫美1座

將軍澳裕明苑裕昌閣

葵涌葵馥苑樂葵樓

葵涌青山公路 - 葵涌段539號昌宏大廈

黃大仙黃大仙下邨龍樂樓

旺角海富苑海寧閣

九龍灣彩興苑彩蕎閣

慈雲山慈正邨正旭樓

土瓜灣翔龍灣2座

石硤尾石硤尾邨美笙樓

屯門良德街3號豐連1座

藍田藍田邨藍暉樓

油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座

鴨脷洲利東邨東業樓

堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座

筲箕灣金華街12-18號金威樓

香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈

香港仔石排灣邨碧蔚樓

上水祥龍圍邨呈祥樓

上水順欣花園3座

大埔太湖花園9座

大埔富雅花園4座

東涌滿東邨滿康樓

天水圍天悅邨悅富樓

天水圍天華邨華彩樓

屯門田景路38號兆邦苑

屯門怡樂花園1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。