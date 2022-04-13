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2022-04-13 21:34:07

強制檢測｜40住宅納入公告　美孚新邨、德福花園、太古城有大廈上榜 (附名單)

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太古城有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

太古城有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月13日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月31日至4月13日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月14日至4月15日期間接受檢測。

  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 青衣長安邨安湄樓
  • 觀塘和樂邨新安樓
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街101-103號
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座
  • 上水彩園邨彩屏樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
  • 葵涌葵盛東邨盛逸樓
  • 九龍城啟晴邨康晴樓(不包括位於該處的停車場、地下商舖、平台樓層及啟晴邨物業服務辦事處)
  • 觀塘雲漢邨漢松樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 黃大仙竹園北邨桃園樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
  • 大埔大元邨泰欣樓
  • 大埔策誠軒I座
  • 東涌逸東邨迎逸樓
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 沙田全輝中心B座
  • 沙田水泉澳邨朗泉樓
  • 大圍新翠邨新俊樓
  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 粉嶺榮福中心5座
  • 馬鞍山錦暉苑
  • 將軍澳疊翠軒2座
  • 葵涌大窩口邨富邦樓
  • 葵涌安蔭邨德蔭樓
  • 鰂魚涌太古城順安閣
  • 牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓
  • 牛頭角宏光樓B座
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 九龍城東頭(二)邨康東樓
  • 油塘油塘邨華塘樓
  • 長沙灣泓景臺7座
  • 九龍灣德福花園N2座
  • 觀塘南康大廈C座
  • 新蒲崗采頤花園2座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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