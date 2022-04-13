強制檢測｜40住宅納入公告　美孚新邨、德福花園、太古城有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月13日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月31日至4月13日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月14日至4月15日期間接受檢測。

筲箕灣東欣苑歡欣閣

青衣長安邨安湄樓

觀塘和樂邨新安樓

荔枝角美孚新邨4期百老匯街101-103號

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座

上水彩園邨彩屏樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

屯門大興邨興耀樓

沙田廣林苑馥林閣

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

葵涌葵盛東邨盛逸樓

九龍城啟晴邨康晴樓(不包括位於該處的停車場、地下商舖、平台樓層及啟晴邨物業服務辦事處)

觀塘雲漢邨漢松樓

慈雲山慈正邨正泰樓

黃大仙竹園北邨桃園樓

牛池灣瓊山苑瓊碧閣

大埔大元邨泰欣樓

大埔策誠軒I座

東涌逸東邨迎逸樓

天水圍天悅邨悅泰樓

沙田全輝中心B座

沙田水泉澳邨朗泉樓

大圍新翠邨新俊樓

粉嶺華明邨信明樓

粉嶺榮福中心5座

馬鞍山錦暉苑

將軍澳疊翠軒2座

葵涌大窩口邨富邦樓

葵涌安蔭邨德蔭樓

鰂魚涌太古城順安閣

牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓

牛頭角宏光樓B座

觀塘安達邨禮達樓

九龍城東頭(二)邨康東樓

油塘油塘邨華塘樓

長沙灣泓景臺7座

九龍灣德福花園N2座

觀塘南康大廈C座

新蒲崗采頤花園2座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。