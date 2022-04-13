強制檢測｜40住宅納入公告　美孚新邨、德福花園、太古城有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月13日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月31日至4月13日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月14日至4月15日期間接受檢測。
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 青衣長安邨安湄樓
- 觀塘和樂邨新安樓
- 荔枝角美孚新邨4期百老匯街101-103號
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座
- 上水彩園邨彩屏樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
- 屯門大興邨興耀樓
- 沙田廣林苑馥林閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
- 葵涌葵盛東邨盛逸樓
- 九龍城啟晴邨康晴樓(不包括位於該處的停車場、地下商舖、平台樓層及啟晴邨物業服務辦事處)
- 觀塘雲漢邨漢松樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 黃大仙竹園北邨桃園樓
- 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
- 大埔大元邨泰欣樓
- 大埔策誠軒I座
- 東涌逸東邨迎逸樓
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 沙田全輝中心B座
- 沙田水泉澳邨朗泉樓
- 大圍新翠邨新俊樓
- 粉嶺華明邨信明樓
- 粉嶺榮福中心5座
- 馬鞍山錦暉苑
- 將軍澳疊翠軒2座
- 葵涌大窩口邨富邦樓
- 葵涌安蔭邨德蔭樓
- 鰂魚涌太古城順安閣
- 牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓
- 牛頭角宏光樓B座
- 觀塘安達邨禮達樓
- 九龍城東頭(二)邨康東樓
- 油塘油塘邨華塘樓
- 長沙灣泓景臺7座
- 九龍灣德福花園N2座
- 觀塘南康大廈C座
- 新蒲崗采頤花園2座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。