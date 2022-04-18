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2022-04-18 10:15:00

強制檢測｜40住宅納入公告　麗港城、德福花園、廣福邨有大廈上榜 (附名單)

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廣福邨廣祐樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

廣福邨廣祐樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局昨日(4月17日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月4日至4月17日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月18日或4月19日接受檢測。

  • 沙田博康邨博逸樓
  • 大埔廣褔邨廣祐樓
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 九龍塘雅景樓A-C座
  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 九龍灣德福花園U1座
  • 上水清河邨清頌樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 屯門富健花園6座
  • 荃灣梨木樹邨健樹樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 九龍城德朗邨德瑞樓
  • 石硤尾石硤尾邨美映樓
  • 九龍塘碧華花園8座
  • 牛池灣彩虹邨白雪樓
  • 深水埗澤安邨麗澤樓
  • 茶果嶺麗港城10座
  • 九龍塘根德閣3座
  • 北角建華花園
  • 北角健威花園D座
  • 柴灣新翠花園6座
  • 大埔太和邨翠和樓
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 元朗沙井路25號馬寶花園2座
  • 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 屯門澤豐花園澤國樓
  • 屯門兆禧苑宏禧閣
  • 掃管笏星堤3座
  • 屯門龍門居7座
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 大圍文禮閣3座
  • 沙田新田圍邨榮圍樓
  • 沙田禾輋邨智和樓
  • 荃灣灣景花園2座
  • 馬鞍山嵐岸1座
  • 馬鞍山錦禧苑錦榮閣
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 葵涌葵涌邨碧葵樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

須強制檢測的住宅大廈

駿洋邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片) 德朗邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝) 德福花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝) 麗港城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝) 健威花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)
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