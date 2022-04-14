強制檢測｜40住宅納入公告　麗港城、滙景花園、啟德嘉匯有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月14日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月1日至4月14日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月15日至4月16日期間接受檢測。

屯門龍門居11座

馬鞍山曉峯灣畔4座

薄扶林華富(二)邨華景樓

九龍灣彩興苑彩萱閣

大埔大元邨泰樂樓

大圍新翠邨新傑樓(不包括位於地下的社會服務單位)

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

茶果嶺麗港城24座

元朗屏欣苑屏泰閣

荃灣滿樂大廈從心樓

荃灣麗城花園3期6座

香港仔鴨脷洲邨利添樓(不包括位於地下的商鋪及幼稚園)

藍田滙景花園12座

觀塘安達邨賢達樓

牛頭角彩霞邨彩星樓

觀塘裕民中心3座

九龍城聯合道5-5A號聯合大廈

油塘油翠苑泳美閣

元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座

大埔富善街72-74號富善大廈

東涌逸東邨康逸樓

天水圍天瑞邨瑞業樓

將軍澳將軍澳中心3座

將軍澳寶林邨寶勤樓

屯門友愛邨愛曦樓(不包括位於地下的房屋署友愛邨辦事處)

屯門兆山苑楊景閣

屯門邁亞美海灣1座

粉嶺祥華邨祥智樓(不包括位於地下的社會服務單位)

粉嶺華明邨富明樓

葵涌安蔭邨康蔭樓

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

黃大仙黃大仙下邨龍裕樓

土瓜灣傲雲峰2座

土瓜灣真善美村至真樓

何文田愛民邨信民樓

九龍城東頭(二)邨耀東樓

大角咀海桃灣1座

九龍城嘉匯1座

大角咀柏景灣6座

牛池灣彩雲(一)邨伴月樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。