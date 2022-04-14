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2022-04-14 21:05:20

強制檢測｜40住宅納入公告　麗港城、滙景花園、啟德嘉匯有大廈上榜 (附名單)

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啟德嘉匯有座數今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

啟德嘉匯有座數今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月14日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月1日至4月14日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月15日至4月16日期間接受檢測。

  • 屯門龍門居11座
  • 馬鞍山曉峯灣畔4座
  • 薄扶林華富(二)邨華景樓
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 大埔大元邨泰樂樓
  • 大圍新翠邨新傑樓(不包括位於地下的社會服務單位)
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 茶果嶺麗港城24座
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 荃灣滿樂大廈從心樓
  • 荃灣麗城花園3期6座
  • 香港仔鴨脷洲邨利添樓(不包括位於地下的商鋪及幼稚園)
  • 藍田滙景花園12座
  • 觀塘安達邨賢達樓
  • 牛頭角彩霞邨彩星樓
  • 觀塘裕民中心3座
  • 九龍城聯合道5-5A號聯合大廈
  • 油塘油翠苑泳美閣
  • 元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座
  • 大埔富善街72-74號富善大廈
  • 東涌逸東邨康逸樓
  • 天水圍天瑞邨瑞業樓
  • 將軍澳將軍澳中心3座
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 屯門友愛邨愛曦樓(不包括位於地下的房屋署友愛邨辦事處)
  • 屯門兆山苑楊景閣
  • 屯門邁亞美海灣1座
  • 粉嶺祥華邨祥智樓(不包括位於地下的社會服務單位)
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 葵涌安蔭邨康蔭樓
  • 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
  • 黃大仙黃大仙下邨龍裕樓
  • 土瓜灣傲雲峰2座
  • 土瓜灣真善美村至真樓
  • 何文田愛民邨信民樓
  • 九龍城東頭(二)邨耀東樓
  • 大角咀海桃灣1座
  • 九龍城嘉匯1座
  • 大角咀柏景灣6座
  • 牛池灣彩雲(一)邨伴月樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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