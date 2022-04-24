強制檢測｜40住宅納公告涉將軍澳峻瀅等　7日內曾逗留者須檢測 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月24日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月18日至4月24日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月25日或4月26日接受檢測。
- 屯門良景邨良萃樓
- 九龍城啓晴邨樂晴樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 荃灣楊屋道138號樂悠居
- 觀塘順天邨天瑤樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓
- 黃大仙竹園北邨松園樓
- 北角丹拿花園2座
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 將軍澳都會駅1座
- 石硤尾南山邨南安樓
- 何文田愛民邨新民樓
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 油塘油塘邨華塘樓
- 牛頭角樂華南邨奐華樓
- 長沙灣宇晴軒7座
- 藍田康華苑頌康閣
- 石硤尾石硤尾邨美亮樓
- 上水彩園邨彩湖樓
- 大埔寶湖花園B座
- 元朗朗屏邨玉屏樓
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 屯門大興邨興平樓
- 屯門屯門市廣場2座
- 青衣長亨邨亨業樓
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 馬鞍山雅典居10座
- 馬鞍山迎海1座
- 將軍澳峻瀅1座
- 將軍澳明德邨明道樓
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 荃灣梨木樹邨康樹樓
- 葵涌安蔭邨盛蔭樓
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 大埔大埔中心3座
- 藍田啟田邨啟信樓
- 鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑
- 黃大仙翠竹花園6座
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 大埔瑞安街17-23號瑞祥樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。