強制檢測｜40住宅納公告涉將軍澳峻瀅等　7日內曾逗留者須檢測 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月24日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月18日至4月24日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月25日或4月26日接受檢測。

屯門良景邨良萃樓

九龍城啓晴邨樂晴樓

沙田乙明邨明耀樓

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觀塘順天邨天瑤樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

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九龍城德朗邨德珊樓

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天水圍天悅邨悅榮樓

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青衣長亨邨亨業樓

粉嶺景盛苑歡景閣

馬鞍山雅典居10座

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葵涌安蔭邨盛蔭樓

長沙灣蘇屋邨百合樓

大埔大埔中心3座

藍田啟田邨啟信樓

鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

黃大仙翠竹花園6座

長沙灣麗翠苑麗楊閣

大埔瑞安街17-23號瑞祥樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。