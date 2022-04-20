強制檢測｜40住宅納公告　元朗Grand YOHO、洪福邨及土瓜灣翔龍灣多於1座上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月20日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月7日至4月20日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月21日或4月22日期間接受檢測。

九龍城啟晴邨滿晴樓

元朗Grand Yoho 9座

屯門大興邨興偉樓

馬鞍山迎濤灣1座

沙田駿洋邨駿時樓

葵涌荔欣苑荔林閣

石硤尾大坑東邨東成樓

荔枝角美孚新邨8期百老匯街94-96號

黃大仙黃大仙上邨達善樓

慈雲山慈正邨正怡樓

土瓜灣翔龍灣6座

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

北角雋悅2座

鰂魚涌太古城綠楊閣

柴灣杏花邨20座

西營盤第三街100-106號真光大廈

大埔寶雅苑逸和閣

元朗采葉庭16座

元朗洪福邨洪喜樓

元朗洪福邨洪昌樓

元朗Grand Yoho 10座

元朗媽橫路7號富來花園B座

屯門黃金海岸16座

大圍富嘉花園2座

粉嶺華明邨頌明樓

荃灣祈德尊新邨A座

將軍澳茵怡花園7座

葵涌石蔭邨智石樓

葵涌葵芳邨葵愛樓

大埔廣福道27-43號美德大廈

觀塘月華街42號華苑大廈B座

藍田平田邨平誠樓

長沙灣長沙灣邨長欣樓

油塘油塘邨富塘樓

長沙灣凱樂苑凱旭閣

牛頭角彩盈邨盈樂樓

牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓

土瓜灣翔龍灣1座

九龍城東匯邨滙智樓

旺角彌敦道603-609B號新興大廈

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。