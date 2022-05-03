強制檢測｜40住宅納公告　嘉湖山莊、尚德邨、水泉澳邨有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月3日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月27日至5月3日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月4日或5月5日接受檢測。
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當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。