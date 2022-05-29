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2022-05-29 21:56:17

強制檢測｜40住宅納公告　太古城、新港城、海逸豪園有大廈上榜 (附名單)

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太古城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

太古城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(5月29日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月30日或5月31日接受檢測。

曾於5月23日至5月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺華明邨康明樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 油塘油美苑瀅美閣
  • 將軍澳富康花園10座
  • 九龍城啟晴邨賞晴樓
  • 慈雲山慈正邨正遠樓
  • 馬鞍山新港城4期L座
  • 沙田綠怡雅苑2座
  • 銅鑼灣勵德邨勵潔樓
  • 柴灣樂軒臺3座
  • 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
  • 葵涌新葵芳花園B座
  • 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
  • 大圍名城3期3座
  • 沙田翠湖花園B座
  • 將軍澳英明苑明安閣
  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 藍田德田邨德瑞樓
  • 半山區加冕臺1號No.1加冕臺
  • 九龍城太子道西398號御．太子
  • 觀塘安泰邨錦泰樓
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 葵涌葵賢苑葵謙閣
  • 青衣青泰苑寶泰閣
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 旺角山東街59-65號百祥大廈
  • 沙田翠湖花園E座
  • 堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座
  • 灣仔活道42號華都樓
  • 鰂魚涌太古城太湖閣
  • 柴灣小西灣邨瑞福樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲中心A座
  • 鰂魚涌太古城富天閣
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍吉樓
  • 紅磡海逸豪園11座
  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 荃灣海之戀10座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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