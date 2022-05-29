強制檢測｜40住宅納公告　太古城、新港城、海逸豪園有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月29日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月30日或5月31日接受檢測。
曾於5月23日至5月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 粉嶺華明邨康明樓
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 油塘油美苑瀅美閣
- 將軍澳富康花園10座
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 慈雲山慈正邨正遠樓
- 馬鞍山新港城4期L座
- 沙田綠怡雅苑2座
- 銅鑼灣勵德邨勵潔樓
- 柴灣樂軒臺3座
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 葵涌新葵芳花園B座
- 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
- 大圍名城3期3座
- 沙田翠湖花園B座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 藍田德田邨德瑞樓
- 半山區加冕臺1號No.1加冕臺
- 九龍城太子道西398號御．太子
- 觀塘安泰邨錦泰樓
- 屯門大興邨興昌樓
- 葵涌葵賢苑葵謙閣
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 旺角山東街59-65號百祥大廈
- 沙田翠湖花園E座
- 堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座
- 灣仔活道42號華都樓
- 鰂魚涌太古城太湖閣
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 鴨脷洲鴨脷洲中心A座
- 鰂魚涌太古城富天閣
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍吉樓
- 紅磡海逸豪園11座
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 荃灣海之戀10座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。