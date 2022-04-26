強制檢測｜40住宅納公告　太古城、禮頓山、嘉湖山莊有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月26日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月20日至4月26日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月27日或4月28日接受檢測。
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- 長沙灣麗翠苑麗棋閣
- 慈雲山慈愛苑愛康閣
- 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
- 觀塘翠屏(北)邨翠楊樓
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- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 跑馬地禮頓山3座
- 黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
- 大埔太和邨愛和樓
- 大埔海寶花園D座
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- 元朗洪福邨洪樂樓
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- 元朗德業街11號映御2座
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
- 天水圍慧景軒3座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居1座
- 屯門建生邨裕生樓
- 屯門南浪海灣2座
- 屯門海典軒1座
- 屯門景峰花園2座
- 大圍美城苑貴城閣
- 沙田偉華中心3座
- 大圍恒峰花園1座
- 大圍新翠邨新學樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。