強制檢測｜40住宅納公告　太古城、禮頓山、嘉湖山莊有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月26日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月20日至4月26日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月27日或4月28日接受檢測。

長沙灣麗翠苑麗棠閣

長沙灣麗翠苑麗棋閣

慈雲山慈愛苑愛康閣

黃大仙翠竹街6號鵬程苑

觀塘翠屏(北)邨翠楊樓

藍田啟田邨啟仁樓

紅磡黃埔花園紅棉苑3座

紅磡黃埔花園紫荊苑3座

深水埗澤安邨華澤樓

油塘油美苑灝美閣

黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

茶果嶺麗港城2座

長沙灣青山道413號東景大廈

柴灣富欣花園2座

西營盤高樂花園1座

鰂魚涌太古城逸天閣

香港仔田灣邨田麗樓

銅鑼灣百德大廈A座

筲箕灣南安街23號永華大廈

香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈

柴灣漁灣邨漁進樓

跑馬地禮頓山3座

黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

大埔太和邨愛和樓

大埔海寶花園D座

元朗洪福邨洪歡樓

元朗洪福邨洪樂樓

元朗朗屏邨悅屏樓

元朗德業街11號映御2座

天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

天水圍慧景軒3座

天水圍嘉湖山莊麗湖居1座

屯門建生邨裕生樓

屯門南浪海灣2座

屯門海典軒1座

屯門景峰花園2座

大圍美城苑貴城閣

沙田偉華中心3座

大圍恒峰花園1座

大圍新翠邨新學樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。