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2022-04-28 22:20:48

強制檢測｜40住宅納公告　屯門8幢大廈上榜 (附名單)

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強制檢測

再有40幢大廈被納入強制檢測公告。 (資料圖片)

第五波疫情持續緩和，但每日仍增400餘宗確診。食物及衞生局今日(28日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月22日至4月28日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月29日或4月30日接受檢測。

  • 上水天平邨天賀樓
  • 元朗建德街25號大福中心
  • 元朗洪福邨洪溢樓
  • 元朗朗怡居 5 座
  • 天水圍天澤邨澤辰樓
  • 天水圍天耀邨耀逸樓
  • 屯門恒福花園 4 座
  • 屯門恒福花園 7 座
  • 屯門翠寧花園 6 座
  • 屯門聚康山莊 3 座
  • 屯門聚康山莊 5 座
  • 屯門鳴琴路 3 號翠鳴臺
  • 屯門蝴蝶邨蝶舞樓
  • 屯門龍門居 8 座
  • 北角健威花園 B 座
  • 半山區般咸道63 號釆文軒
  • 石硤尾白田邨太田樓
  • 沙田博康邨博達樓
  • 沙田愉翠苑愉歡閣
  • 東涌映灣園悅濤軒 10 座
  • 東涌裕東苑喜東閣
  • 東涌藍天海岸 3 座
  • 油麻地駿發花園 1 座
  • 青衣長宏邨宏正樓
  • 紅磡黃埔新邨樂富樓
  • 粉嶺花都廣場 8 座
  • 粉嶺海聯廣場 1 座
  • 粉嶺榮福中心 1 座
  • 粉嶺綠悠軒 5 座
  • 荃灣荃景花園 5 座
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 將軍澳健明邨明日樓
  • 將軍澳蔚藍灣畔 2 座
  • 將軍澳蔚藍灣畔 3 座
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 慈雲山慈正邨正暉樓
  • 慈雲山慈樂邨樂滿樓
  • 鴨脷洲漁安苑銀安閣
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 灣仔萬茂臺 1 號桂濤苑

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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