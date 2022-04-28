強制檢測｜40住宅納公告　屯門8幢大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續緩和，但每日仍增400餘宗確診。食物及衞生局今日(28日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月22日至4月28日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月29日或4月30日接受檢測。

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將軍澳健明邨明日樓

將軍澳蔚藍灣畔 2 座

將軍澳蔚藍灣畔 3 座

葵涌怡峰苑豪峰閣

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鴨脷洲漁安苑銀安閣

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灣仔萬茂臺 1 號桂濤苑

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。