強制檢測｜40住宅納公告　新翠山莊、昇薈、卓爾居有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月27日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月21日至4月27日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月28日或4月29日接受檢測。
- 上水清河邨清顯樓
- 藍田德田邨德禮樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 沙田新田圍邨盛圍樓
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 九龍城德朗邨德瑤樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 天水圍天瑞邨瑞輝樓
- 沙田乙明邨明信樓
- 粉嶺華明邨耀明樓
- 上水上水名都巴黎閣
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- 長沙灣元州邨元泰樓
- 荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號
- 紅磡海濱南岸4座
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- 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
- 西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈
- 灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 大埔新翠山莊25座
- 東涌昇薈2座
- 元朗新時代中城M3座
- 天水圍天耀邨耀華樓
- 屯門兆安苑定禧閣
- 屯門卓爾居5座
- 屯門建生邨樂生樓
- 屯門龍門居4座
- 沙田廣源邨廣楊樓
- 大圍新翠邨新偉樓
- 青衣長發邨俊發樓
- 青衣青泰苑誠泰閣
- 粉嶺昌盛苑昌靖閣
- 荃灣翠濤閣2座
- 荃灣福來邨永康樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。