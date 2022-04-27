熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
本地
2022-04-27 21:16:33

強制檢測｜40住宅納公告　新翠山莊、昇薈、卓爾居有大廈上榜 (附名單)

分享：
昇薈有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

昇薈有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月27日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月21日至4月27日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月28日或4月29日接受檢測。

  • 上水清河邨清顯樓
  • 藍田德田邨德禮樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 沙田新田圍邨盛圍樓
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 天水圍天瑞邨瑞輝樓
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 上水上水名都巴黎閣
  • 深水埗美居中心3座
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號
  • 紅磡海濱南岸4座
  • 大圍美田邨美樂樓
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 筲箕灣金華街57-59號念慈樓
  • 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
  • 西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈
  • 灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 大埔新翠山莊25座
  • 東涌昇薈2座
  • 元朗新時代中城M3座
  • 天水圍天耀邨耀華樓
  • 屯門兆安苑定禧閣
  • 屯門卓爾居5座
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 屯門龍門居4座
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 大圍新翠邨新偉樓
  • 青衣長發邨俊發樓
  • 青衣青泰苑誠泰閣
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣
  • 荃灣翠濤閣2座
  • 荃灣福來邨永康樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受