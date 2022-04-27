強制檢測｜40住宅納公告　新翠山莊、昇薈、卓爾居有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月27日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月21日至4月27日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月28日或4月29日接受檢測。

上水清河邨清顯樓

藍田德田邨德禮樓

粉嶺祥華邨祥德樓

沙田新田圍邨盛圍樓

九龍城德朗邨德瑜樓

九龍城德朗邨德瑤樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

天水圍天瑞邨瑞輝樓

沙田乙明邨明信樓

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深水埗美居中心3座

長沙灣元州邨元泰樓

荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號

紅磡海濱南岸4座

大圍美田邨美樂樓

香港仔田灣邨田澤樓

筲箕灣金華街57-59號念慈樓

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西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈

灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓

鴨脷洲漁安苑紫安閣

鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓

大埔富善邨善翠樓

大埔逸雅苑逸欣閣

大埔新翠山莊25座

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天水圍天耀邨耀華樓

屯門兆安苑定禧閣

屯門卓爾居5座

屯門建生邨樂生樓

屯門龍門居4座

沙田廣源邨廣楊樓

大圍新翠邨新偉樓

青衣長發邨俊發樓

青衣青泰苑誠泰閣

粉嶺昌盛苑昌靖閣

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當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。