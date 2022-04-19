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2022-04-19 21:14:32

強制檢測｜40住宅納公告　涉維景灣畔、碧瑤灣、葵涌邨等 (附名單)

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葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月19日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月6日至4月19日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月20日或4月21日期間接受檢測。

  • 大埔寶雅苑家和閣
  • 青衣長康邨康順樓
  • 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
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  • 上水清河邨清譽樓
  • 馬鞍山利安邨利華樓
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  • 香港仔鴨脷洲邨利澤樓
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  • 葵涌葵芳邨葵健樓
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  • 葵涌葵涌邨映葵樓
  • 葵涌麗瑤邨貴瑤樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 荃灣享和街38號好景樓
  • 荃灣青山公路—荃灣段210號富華中心
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  • 荃灣荃景花園10座
  • 將軍澳維景灣畔9座
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  • 將軍澳英明苑明志閣
  • 荃灣禾笛街23號
  • 粉嶺祥華邨祥和樓
  • 沙田花園城雅仕苑
  • 大圍曉翠山莊11座
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  • 大埔嘉熙6座
  • 薄扶林碧瑤灣24座
  • 油塘油麗邨康麗樓
  • 石硤尾石硤尾邨美禧樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常逸樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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