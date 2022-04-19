強制檢測｜40住宅納公告　涉維景灣畔、碧瑤灣、葵涌邨等 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月19日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月6日至4月19日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月20日或4月21日期間接受檢測。
- 大埔寶雅苑家和閣
- 青衣長康邨康順樓
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 沙田瀝源邨壽全樓
- 上水清河邨清譽樓
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 荃灣荃景花園7座
- 馬鞍山耀安邨耀遜樓
- 沙田好運中心竹林閣
- 屯門恒順園5座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 大埔大埔頭17號敬羅家塾
- 香港仔鴨脷洲邨利澤樓
- 葵涌曉峯居第2期B座
- 葵涌葵芳邨葵健樓
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 葵涌興芳路196號葵豐大廈
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 葵涌麗瑤邨貴瑤樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 將軍澳景林邨景松樓
- 荃灣享和街38號好景樓
- 荃灣青山公路—荃灣段210號富華中心
- 將軍澳富康花園3座
- 荃灣荃景花園10座
- 將軍澳維景灣畔9座
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 將軍澳英明苑明志閣
- 荃灣禾笛街23號
- 粉嶺祥華邨祥和樓
- 沙田花園城雅仕苑
- 大圍曉翠山莊11座
- 洪水橋紫翠花園15座
- 屯門怡樂花園3座
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 大埔嘉熙6座
- 薄扶林碧瑤灣24座
- 油塘油麗邨康麗樓
- 石硤尾石硤尾邨美禧樓
- 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。