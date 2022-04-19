強制檢測｜40住宅納公告　涉維景灣畔、碧瑤灣、葵涌邨等 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月19日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月6日至4月19日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月20日或4月21日期間接受檢測。

大埔寶雅苑家和閣

青衣長康邨康順樓

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

沙田瀝源邨壽全樓

上水清河邨清譽樓

馬鞍山利安邨利華樓

荃灣荃景花園7座

馬鞍山耀安邨耀遜樓

沙田好運中心竹林閣

屯門恒順園5座

天水圍天慈邨慈心樓

大埔大埔頭17號敬羅家塾

香港仔鴨脷洲邨利澤樓

葵涌曉峯居第2期B座

葵涌葵芳邨葵健樓

粉嶺暉明邨昇暉樓

葵涌興芳路196號葵豐大廈

葵涌葵涌邨映葵樓

葵涌麗瑤邨貴瑤樓

葵涌石蔭邨仁石樓

將軍澳景林邨景松樓

荃灣享和街38號好景樓

荃灣青山公路—荃灣段210號富華中心

將軍澳富康花園3座

荃灣荃景花園10座

將軍澳維景灣畔9座

荃灣爵悅庭北爵軒

將軍澳英明苑明志閣

荃灣禾笛街23號

粉嶺祥華邨祥和樓

沙田花園城雅仕苑

大圍曉翠山莊11座

洪水橋紫翠花園15座

屯門怡樂花園3座

大埔頌雅苑頌善閣

大埔嘉熙6座

薄扶林碧瑤灣24座

油塘油麗邨康麗樓

石硤尾石硤尾邨美禧樓

牛頭角牛頭角上邨常逸樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。