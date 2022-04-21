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2022-04-21 21:20:33

強制檢測｜40住宅納公告　玫瑰新邨、日出康城、嘉湖山莊有大廈上榜 (附名單)

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日出康城有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

日出康城有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月21日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月8日至4月21日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月22日或4月23日接受檢測。

  • 大圍豐盛苑榮盛閣
  • 荃灣梨木樹邨楓樹樓
  • 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
  • 大埔廣福邨廣義樓
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 屯門龍門居12座
  • 沙田豐和邨和順樓
  • 西貢福民路42-56號西貢大廈A座
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常興樓
  • 大埔大元邨泰寧樓
  • 半山區玫瑰新邨E座
  • 九龍塘廣播道32號碧麗閣B座
  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 將軍澳寶林邨寶泰樓
  • 油塘油麗邨智麗樓
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 馬鞍山迎海．星灣20座
  • 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑚閣
  • 紅磡黃埔花園紫荊苑1座
  • 長沙灣宇晴軒1座
  • 觀塘安達邨誠達樓
  • 西貢西貢海傍廣場2號金寶閣
  • 沙田水泉澳邨林泉樓
  • 元朗朗屏邨鵲屏樓
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 上水清河邨清朗樓
  • 馬鞍山富寶花園3座
  • 天水圍Wetland Seasons Park 3座
  • 土瓜灣翔龍灣5座
  • 土瓜灣嘉景花園D座
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 沙田愉翠苑愉民閣
  • 慈雲山慈樂邨樂祥樓
  • 葵涌葵涌邨芷葵樓
  • 葵涌石籬二邨石廣樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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