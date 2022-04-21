強制檢測｜40住宅納公告　玫瑰新邨、日出康城、嘉湖山莊有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月21日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月8日至4月21日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月22日或4月23日接受檢測。

大圍豐盛苑榮盛閣

荃灣梨木樹邨楓樹樓

黃大仙黃大仙上邨詠善樓

大埔廣福邨廣義樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

屯門龍門居12座

沙田豐和邨和順樓

西貢福民路42-56號西貢大廈A座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

牛頭角牛頭角上邨常興樓

大埔大元邨泰寧樓

半山區玫瑰新邨E座

九龍塘廣播道32號碧麗閣B座

火炭禾上墩街18號彩禾苑

大埔太和邨亨和樓

將軍澳寶林邨寶泰樓

油塘油麗邨智麗樓

粉嶺華明邨添明樓

馬鞍山迎海．星灣20座

將軍澳日出康城首都5座威尼斯

天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

黃大仙竹園北邨柏園樓

觀塘寶珮苑寶瑚閣

紅磡黃埔花園紫荊苑1座

長沙灣宇晴軒1座

觀塘安達邨誠達樓

西貢西貢海傍廣場2號金寶閣

沙田水泉澳邨林泉樓

元朗朗屏邨鵲屏樓

屯門良景邨良俊樓

上水清河邨清朗樓

馬鞍山富寶花園3座

天水圍Wetland Seasons Park 3座

土瓜灣翔龍灣5座

土瓜灣嘉景花園D座

深水埗南昌邨昌逸樓

沙田愉翠苑愉民閣

慈雲山慈樂邨樂祥樓

葵涌葵涌邨芷葵樓

葵涌石籬二邨石廣樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。