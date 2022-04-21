強制檢測｜40住宅納公告　玫瑰新邨、日出康城、嘉湖山莊有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月21日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月8日至4月21日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月22日或4月23日接受檢測。
- 大圍豐盛苑榮盛閣
- 荃灣梨木樹邨楓樹樓
- 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
- 大埔廣福邨廣義樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 屯門龍門居12座
- 沙田豐和邨和順樓
- 西貢福民路42-56號西貢大廈A座
- 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 大埔大元邨泰寧樓
- 半山區玫瑰新邨E座
- 九龍塘廣播道32號碧麗閣B座
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 大埔太和邨亨和樓
- 將軍澳寶林邨寶泰樓
- 油塘油麗邨智麗樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 馬鞍山迎海．星灣20座
- 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 觀塘寶珮苑寶瑚閣
- 紅磡黃埔花園紫荊苑1座
- 長沙灣宇晴軒1座
- 觀塘安達邨誠達樓
- 西貢西貢海傍廣場2號金寶閣
- 沙田水泉澳邨林泉樓
- 元朗朗屏邨鵲屏樓
- 屯門良景邨良俊樓
- 上水清河邨清朗樓
- 馬鞍山富寶花園3座
- 天水圍Wetland Seasons Park 3座
- 土瓜灣翔龍灣5座
- 土瓜灣嘉景花園D座
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 沙田愉翠苑愉民閣
- 慈雲山慈樂邨樂祥樓
- 葵涌葵涌邨芷葵樓
- 葵涌石籬二邨石廣樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。