強制檢測｜40住宅納公告　美孚新邨、維景灣畔、太古城有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月10日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月4日至5月10日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月11日或5月12日接受檢測。

天水圍天澤邨澤星樓

荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號

將軍澳維景灣畔8座

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

將軍澳將軍澳中心1座

將軍澳廣明苑廣昌閣

鰂魚涌太古城順安閣

將軍澳東港城7座

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

將軍澳翠林邨康林樓

觀塘安泰邨智泰樓

沙田碩門邨喜碩樓

大角咀維港灣5座

何文田常樂街3號冠熹苑

沙田博康邨博安樓

大埔大埔中心9座

西營盤德輔道西227-233號康明大廈

灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓

大埔富亨邨亨泰樓

石硤尾石硤尾邨美映樓

黃大仙竹園北邨橡園樓

屯門友愛邨愛樂樓

屯門澤豐花園澤安樓

東涌富東邨東埔樓

荃灣象山邨翠山樓

天水圍天恒邨恒貴樓

天水圍天耀邨耀民樓

薄扶林裕仁大廈C座

元朗大棠路99號蝶翠峰8座

天水圍嘉湖山莊麗湖居3座

葵涌大窩口邨富安樓

長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座

大圍秦石邨石暉樓

九龍城啟朗苑啟逸閣

藍田滙景花園3座

青衣綠悠雅苑3座

荃灣環宇海灣8座

柴灣康翠臺7座

青衣長發邨賢發樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。