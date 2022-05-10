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2022-05-10 22:03:32

強制檢測｜40住宅納公告　美孚新邨、維景灣畔、太古城有大廈上榜 (附名單)

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美孚新邨有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

美孚新邨有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(5月10日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月4日至5月10日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月11日或5月12日接受檢測。

  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號
  • 將軍澳維景灣畔8座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 將軍澳將軍澳中心1座
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 鰂魚涌太古城順安閣
  • 將軍澳東港城7座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
  • 將軍澳翠林邨康林樓
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 大角咀維港灣5座
  • 何文田常樂街3號冠熹苑
  • 沙田博康邨博安樓
  • 大埔大埔中心9座
  • 西營盤德輔道西227-233號康明大廈
  • 灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓
  • 大埔富亨邨亨泰樓
  • 石硤尾石硤尾邨美映樓
  • 黃大仙竹園北邨橡園樓
  • 屯門友愛邨愛樂樓
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 東涌富東邨東埔樓
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 天水圍天耀邨耀民樓
  • 薄扶林裕仁大廈C座
  • 元朗大棠路99號蝶翠峰8座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居3座
  • 葵涌大窩口邨富安樓
  • 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
  • 土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座
  • 大圍秦石邨石暉樓
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 藍田滙景花園3座
  • 青衣綠悠雅苑3座
  • 荃灣環宇海灣8座
  • 柴灣康翠臺7座
  • 青衣長發邨賢發樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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