強制檢測｜40住宅納公告　美孚新邨、維景灣畔、太古城有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月10日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月4日至5月10日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月11日或5月12日接受檢測。
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號
- 將軍澳維景灣畔8座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 將軍澳將軍澳中心1座
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 鰂魚涌太古城順安閣
- 將軍澳東港城7座
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 將軍澳翠林邨康林樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 大角咀維港灣5座
- 何文田常樂街3號冠熹苑
- 沙田博康邨博安樓
- 大埔大埔中心9座
- 西營盤德輔道西227-233號康明大廈
- 灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 石硤尾石硤尾邨美映樓
- 黃大仙竹園北邨橡園樓
- 屯門友愛邨愛樂樓
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 東涌富東邨東埔樓
- 荃灣象山邨翠山樓
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 天水圍天耀邨耀民樓
- 薄扶林裕仁大廈C座
- 元朗大棠路99號蝶翠峰8座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居3座
- 葵涌大窩口邨富安樓
- 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
- 土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座
- 大圍秦石邨石暉樓
- 九龍城啟朗苑啟逸閣
- 藍田滙景花園3座
- 青衣綠悠雅苑3座
- 荃灣環宇海灣8座
- 柴灣康翠臺7座
- 青衣長發邨賢發樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。