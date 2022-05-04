強制檢測｜40住宅納公告　聽濤雅苑、富豪花園、愉景新城有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月4日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月28日至5月4日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月5日或5月6日接受檢測。

上水彩園邨彩湖樓

跑馬地雲暉大廈B座

土瓜灣美景街54號安和園安順大廈

天水圍天華邨華祐樓

元朗尚悅13座

深水埗富昌邨富韻樓

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粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

將軍澳寶盈花園2座

馬鞍山聽濤雅苑8座

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油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座

天水圍嘉湖山莊美湖居7座

屯門仁政街7-35號屯門中心大廈

九龍城東頭(二)邨旺東樓

將軍澳天晉IIIB 1B座

上環新街市街8號康威花園A座

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天水圍天恩邨恩頤樓

沙田愉翠苑愉勤閣

黃竹坑深灣道3號南濤閣2座

沙田富豪花園富儷閣

沙田溱岸8號2座

馬鞍山聽濤雅苑7座

上水寶石湖邨碧玉樓

北角和富中心14座

大角咀大同新邨大益樓

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土瓜灣木廠街16號錦堂樓

九龍灣德福花園E2座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。