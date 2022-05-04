強制檢測｜40住宅納公告　聽濤雅苑、富豪花園、愉景新城有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月4日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月28日至5月4日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月5日或5月6日接受檢測。
- 上水彩園邨彩湖樓
- 跑馬地雲暉大廈B座
- 土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
- 天水圍天華邨華祐樓
- 元朗尚悅13座
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 土瓜灣美景街2號美景樓1期
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 牛頭角樂華南邨奐華樓
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 何文田愛民邨頌民樓
- 灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈
- 天水圍天盛苑盛悅閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 將軍澳寶盈花園2座
- 馬鞍山聽濤雅苑8座
- 屯門新屯門中心8座
- 荃灣愉景新城1座
- 荃灣綠楊新邨K座
- 旺角海富苑海寧閣
- 油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
- 屯門仁政街7-35號屯門中心大廈
- 九龍城東頭(二)邨旺東樓
- 將軍澳天晉IIIB 1B座
- 上環新街市街8號康威花園A座
- 柴灣興民邨民富樓
- 屯門富健花園8座
- 天水圍天恩邨恩頤樓
- 沙田愉翠苑愉勤閣
- 黃竹坑深灣道3號南濤閣2座
- 沙田富豪花園富儷閣
- 沙田溱岸8號2座
- 馬鞍山聽濤雅苑7座
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 北角和富中心14座
- 大角咀大同新邨大益樓
- 旺角富榮花園15座
- 土瓜灣木廠街16號錦堂樓
- 九龍灣德福花園E2座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。