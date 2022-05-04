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2022-05-04 21:12:45

強制檢測｜40住宅納公告　聽濤雅苑、富豪花園、愉景新城有大廈上榜 (附名單)

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聽濤雅苑有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

聽濤雅苑有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月4日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月28日至5月4日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月5日或5月6日接受檢測。

  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 跑馬地雲暉大廈B座
  • 土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 元朗尚悅13座
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 土瓜灣美景街2號美景樓1期
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 牛頭角樂華南邨奐華樓
  • 將軍澳翠林邨欣林樓
  • 何文田愛民邨頌民樓
  • 灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈
  • 天水圍天盛苑盛悅閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 將軍澳寶盈花園2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑8座
  • 屯門新屯門中心8座
  • 荃灣愉景新城1座
  • 荃灣綠楊新邨K座
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
  • 屯門仁政街7-35號屯門中心大廈
  • 九龍城東頭(二)邨旺東樓
  • 將軍澳天晉IIIB 1B座
  • 上環新街市街8號康威花園A座
  • 柴灣興民邨民富樓
  • 屯門富健花園8座
  • 天水圍天恩邨恩頤樓
  • 沙田愉翠苑愉勤閣
  • 黃竹坑深灣道3號南濤閣2座
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 沙田溱岸8號2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑7座
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 北角和富中心14座
  • 大角咀大同新邨大益樓
  • 旺角富榮花園15座
  • 土瓜灣木廠街16號錦堂樓
  • 九龍灣德福花園E2座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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