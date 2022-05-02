熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
本地
2022-05-02 18:15:19

強制檢測｜40住宅納公告　銀湖‧天峰、將軍澳Monterey、大窩口邨有大廈上榜 (附名單)

分享：
將軍澳Monterey有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

將軍澳Monterey有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月2日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月26日至5月2日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月3日或5月4日接受檢測。

  • 藍田滙景花園1座
  • 牛頭角樂華南邨敏華樓
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 深水埗麗閣邨麗荷樓
  • 旺角海富苑海嵐閣
  • 紅磡海逸豪園18座
  • 新蒲崗采頤花園4座
  • 牛頭角彩盈邨盈富樓
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號
  • 石塘咀皇后大道西539號和發大廈
  • 上水彩園邨彩玉樓
  • 天水圍天華邨華逸樓
  • 屯門美樂花園5座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 將軍澳寶明苑寶松閣
  • 荃灣曹公坊29-31號文成樓
  • 觀塘安泰邨德泰樓
  • 屯門黃金海岸15座
  • 藍田德田邨德樂樓
  • 天水圍天逸邨逸池樓
  • 柴灣富欣花園7座
  • 長沙灣順寧道483號順景華庭
  • 鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈
  • 香港仔興和街1-3號萬景樓
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 元朗西菁街9號富盛大廈
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 跑馬地雲暉大廈C座
  • 葵涌新葵芳花園C座
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 沙田濱景花園5座
  • 馬鞍山錦泰苑錦文閣
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 柴灣富景花園7座
  • 元朗新時代廣場3座
  • 天水圍天瑞邨瑞財樓
  • 長沙灣昇悅居3座
  • 將軍澳Monterey 1座
  • 九龍灣麗晶花園3座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受