強制檢測｜40住宅納公告　銀禧花園、港灣豪庭、秀茂坪邨有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月9日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月3日至5月9日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月10日或5月11日接受檢測。
- 屯門友愛邨愛德樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
- 荃灣享成街10號香城大廈
- 沙田銀禧花園1座
- 荃灣豪景花園富儷閣
- 元朗尚悅8座
- 葵涌大窩口邨富賢樓
- 屯門翠寧花園2座
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 天水圍天逸邨逸濤樓
- 青衣盈翠半島10座
- 屯門富泰邨仁泰樓
- 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 葵涌葵賢苑葵謙閣
- 屯門兆康苑兆豪閣
- 屯門兆麟苑銀麟閣
- 沙田廣源邨廣橡樓
- 上水彩園邨彩屏樓
- 牛頭角觀塘花園大廈燕子樓
- 薄扶林華富二邨華泰樓
- 油塘高翔苑高恆閣
- 油塘油翠苑沃美閣
- 九龍灣麗晶花園21座
- 上環皇后大道中378號福陞閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
- 旺角洗衣街141-145號正華大廈
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 大角咀港灣豪庭6座
- 馬鞍山富輝花園1座
- 大埔昌運中心富昌閣
- 粉嶺榮福中心2座
- 青衣長安邨安湖樓
- 青衣灝景灣2座
- 鑽石山海港花園1座
- 香港仔福群大樓B座
- 土瓜灣樂民新邨樂德樓
- 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
- 旺角海富苑海韻閣
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。