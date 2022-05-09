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2022-05-09 20:13:52

強制檢測｜40住宅納公告　銀禧花園、港灣豪庭、秀茂坪邨有大廈上榜 (附名單)

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銀禧花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

銀禧花園有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月9日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月3日至5月9日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月10日或5月11日接受檢測。

  • 屯門友愛邨愛德樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 荃灣享成街10號香城大廈
  • 沙田銀禧花園1座
  • 荃灣豪景花園富儷閣
  • 元朗尚悅8座
  • 葵涌大窩口邨富賢樓
  • 屯門翠寧花園2座
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 天水圍天逸邨逸濤樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 屯門富泰邨仁泰樓
  • 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
  • 將軍澳彩明苑彩楊閣
  • 葵涌葵賢苑葵謙閣
  • 屯門兆康苑兆豪閣
  • 屯門兆麟苑銀麟閣
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 上水彩園邨彩屏樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈燕子樓
  • 薄扶林華富二邨華泰樓
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 上環皇后大道中378號福陞閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
  • 旺角洗衣街141-145號正華大廈
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 大角咀港灣豪庭6座
  • 馬鞍山富輝花園1座
  • 大埔昌運中心富昌閣
  • 粉嶺榮福中心2座
  • 青衣長安邨安湖樓
  • 青衣灝景灣2座
  • 鑽石山海港花園1座
  • 香港仔福群大樓B座
  • 土瓜灣樂民新邨樂德樓
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 旺角海富苑海韻閣
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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