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2022-05-05 20:16:20

強制檢測｜40住宅納公告　麗晶花園、欣榮花園、梨木樹邨有大廈上榜 (附名單)

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梨木樹邨第5座被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

梨木樹邨第5座被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(5月5日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於4月29日至5月5日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月6日或5月7日接受檢測。

  • 粉嶺花都廣場5座
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 將軍澳日出康城領凱10座(左翼)
  • 大圍美滿里2號美盈苑
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 大埔寶雅苑家和閣
  • 上環醫院道18號榮華閣2座
  • .將軍澳新都城1期2座
  • 將軍澳景明苑暉景閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 秀茂坪寶達邨達貴樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 油塘高俊苑俊茂閣
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 又一村又一居16座
  • 何文田俊民苑文凱閣
  • 慈雲山蒲崗村道99號滙豪山
  • 九龍灣麗晶花園8座
  • 何文田冠德苑冠榮閣
  • 跑馬地山村道76號聚文樓
  • 土瓜灣欣榮花園7座
  • 黃大仙竹園南邨秀園樓
  • 堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒
  • 薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8第7座
  • 荃灣象山邨樂山樓
  • 荃灣梨木樹邨5座
  • 荔枝角盈暉臺1座
  • 葵涌石籬(一)邨石逸樓高座
  • 長沙灣昇悅居6座
  • 葵涌石籬(一)邨石泰樓
  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 尖沙咀港景峯1座
  • 長沙灣海麗邨海信樓
  • 薄扶林貝沙灣南岸第6座
  • 荃灣灣景花園3座
  • 屯門大興花園二期2座
  • 東涌逸東邨太逸樓
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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