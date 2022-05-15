強制檢測｜40地方納公告 杏花邨、黃埔花園、翠怡花園有大廈上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局昨日(5月14日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。要求曾於本月8日至今日期間，在這些地點逗留超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月15日或5月16日接受檢測。

港島區包括香港仔嘉隆苑嘉俊閣、柴灣杏花邨40 座、北角銀幕街1號海景軒。

九龍區包括油塘油美苑淑美閣、紅磡銀漢街25號龍德大廈、油塘油麗邨信麗樓、慈雲山慈正邨正泰樓、土瓜灣傲雲峰5座、荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號、黃大仙下邨龍逸樓、尖沙咀The Austin 1座T1、紅磡黃埔花園翠楊苑1座。

新界區包括元朗洪福邨洪昌樓、深井碧堤半島6 座、馬鞍山富安花園 2 座、馬灣珀麗灣 30 座、青衣長安邨安泊樓、沙田愉翠苑愉滿閣、屯門富泰邨健泰樓、青衣長康邨康榮樓、葵涌石籬一邨石俊樓高座、將軍澳翠林邨彩林樓、將軍澳翠林邨碧林樓、元朗朗睛邨青朗樓、葵涌和宜合道138-184 號瑞景大廈B 座、馬鞍山恆安邨恆星樓、屯門叠茵庭9座、天水圍天華邨華彩樓、上水清河邨清平樓、屯門良景邨良華樓、大圍金獅花園2期金冠閣、屯門山景邨景麗樓、葵涌月海灣1座、東涌逸東(二)邨瑞逸樓、大埔翠怡花園A 座、粉嶺華明邨頌明樓、天水圍天晴邨晴海樓、葵涌大窩口邨富德樓、葵涌賢麗苑賢光閣、上水新都廣場2座。