強制檢測｜40地方納公告　紀律部隊和大學宿舍、彩雲邨、美孚新邨上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月18日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月12日至5月18日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月19日或5月20日接受檢測。
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- 荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號
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- 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓
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- 鰂魚涌太古城廬山閣
- 香港仔田灣邨田康樓
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當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。