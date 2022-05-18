強制檢測｜40地方納公告　紀律部隊和大學宿舍、彩雲邨、美孚新邨上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月18日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月12日至5月18日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月19日或5月20日接受檢測。

粉嶺綠悠軒3座

柴灣藍灣半島3座

觀塘順利紀律部隊宿舍4座

觀塘通明街7號光明大樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂

鰂魚涌海光苑I座

荃灣大屋街18號金豐閣

荃灣麗城花園2期2座

屯門富泰邨秀泰樓

沙田沙角邨雲雀樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

天水圍天耀二邨耀泰樓

馬鞍山迎海1期5座

將軍澳廣明苑廣隆閣

石硤尾南山邨南偉樓

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黃大仙黃大仙下邨龍光樓

紅磡黃埔新邨佳榮樓

石硤尾石硤尾邨美柏樓

荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號

黃大仙竹園南邨榮園樓

深水埗富昌邨富誠樓

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秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

觀塘祥和苑和健閣

牛池灣彩雲(一)邨白虹樓

柴灣富景花園10座

鰂魚涌太古城廬山閣

香港仔田灣邨田康樓

鴨脷洲利東邨東昇樓

上水彩蒲苑彩晶閣

天水圍天盛苑盛昭閣

屯門富健花園5座

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當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。