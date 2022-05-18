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2022-05-18 21:52:54

強制檢測｜40地方納公告　紀律部隊和大學宿舍、彩雲邨、美孚新邨上榜 (附名單)

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美孚新邨有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

美孚新邨有大廈今日被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(5月18日)發出強制檢測公告，把40個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於5月12日至5月18日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月19日或5月20日接受檢測。

  • 粉嶺綠悠軒3座
  • 柴灣藍灣半島3座
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍4座
  • 觀塘通明街7號光明大樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂
  • 鰂魚涌海光苑I座
  • 荃灣大屋街18號金豐閣
  • 荃灣麗城花園2期2座
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 沙田沙角邨雲雀樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
  • 天水圍天耀二邨耀泰樓
  • 馬鞍山迎海1期5座
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 石硤尾南山邨南偉樓
  • 長沙灣元州邨元逸樓
  • 牛頭角得寶花園E座
  • 牛頭角得寶花園F座
  • 牛頭角淘大花園P座
  • 黃大仙黃大仙下邨龍光樓
  • 紅磡黃埔新邨佳榮樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號
  • 黃大仙竹園南邨榮園樓
  • 深水埗富昌邨富誠樓
  • 土瓜灣傲雲峰7座
  • 九龍城煥然壹居H2座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
  • 觀塘祥和苑和健閣
  • 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓
  • 柴灣富景花園10座
  • 鰂魚涌太古城廬山閣
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 屯門富健花園5座
  • 屯門富健花園7座
  • 大圍雲疊花園1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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