強制檢測｜40地點上榜　涉駿洋邨、碧麗花園、上水名都 (附名單)

政府今日(12月8日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處40個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月9日或12月10日接受檢測。

曾於12月2日至12月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

牛池灣彩虹邨紫薇樓

沙田新田圍邨欣圍樓

長沙灣麗翠苑麗森閣

觀塘順天邨天韻樓

沙田水泉澳邨欣泉樓

九龍城啓晴邨悅晴樓

大埔怡雅苑怡禮閣

紅磡紅磡邨紅暉樓

觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座

柴灣富怡花園4座

青衣盈翠半島11座

樂富德強苑德華閣

荃灣寶石大廈2座

紅磡碧麗花園2座

筲箕灣筲箕灣道333號樂融軒

大埔策誠軒U座

大角咀港灣豪庭9座

大埔東昌街6-16號東昌閣

沙田愉景花園C座

上水上水名都巴黎閣

鰂魚涌南豐新邨4座

鰂魚涌太古城海星閣

九龍塘百樂園B座

將軍澳海翩滙2座

九龍灣德福花園B2座

筲箕灣望隆街2號銀河廣場

牛頭角定業街19號仁寧大廈

屯門叠茵庭6座

沙田愉田苑愉瑞閣

荃灣綠楊新邨E座

荃灣荃景花園8座

粉嶺綠悠軒4座

大圍碧田街2號美柏苑

沙田駿洋邨駿湖樓

沙田瀝源邨華豐樓

葵涌安蔭邨盛蔭樓

沙田瀝源邨壽全樓

大圍美松苑富松閣

沙田禾輋邨景和樓

葵涌石籬二邨石欣樓及石廣樓

當局表示，2022年9月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。