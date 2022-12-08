熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-08 21:14:38

強制檢測｜40地點上榜　涉駿洋邨、碧麗花園、上水名都 (附名單)

分享：
駿洋邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

駿洋邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(12月8日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處40個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月9日或12月10日接受檢測。

曾於12月2日至12月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 沙田新田圍邨欣圍樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 沙田水泉澳邨欣泉樓
  • 九龍城啓晴邨悅晴樓
  • 大埔怡雅苑怡禮閣
  • 紅磡紅磡邨紅暉樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座
  • 柴灣富怡花園4座
  • 青衣盈翠半島11座
  • 樂富德強苑德華閣
  • 荃灣寶石大廈2座
  • 紅磡碧麗花園2座
  • 筲箕灣筲箕灣道333號樂融軒
  • 大埔策誠軒U座
  • 大角咀港灣豪庭9座
  • 大埔東昌街6-16號東昌閣
  • 沙田愉景花園C座
  • 上水上水名都巴黎閣
  • 鰂魚涌南豐新邨4座
  • 鰂魚涌太古城海星閣
  • 九龍塘百樂園B座
  • 將軍澳海翩滙2座
  • 九龍灣德福花園B2座
  • 筲箕灣望隆街2號銀河廣場
  • 牛頭角定業街19號仁寧大廈
  • 屯門叠茵庭6座
  • 沙田愉田苑愉瑞閣
  • 荃灣綠楊新邨E座
  • 荃灣荃景花園8座
  • 粉嶺綠悠軒4座
  • 大圍碧田街2號美柏苑
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 沙田瀝源邨華豐樓
  • 葵涌安蔭邨盛蔭樓
  • 沙田瀝源邨壽全樓
  • 大圍美松苑富松閣
  • 沙田禾輋邨景和樓
  • 葵涌石籬二邨石欣樓及石廣樓

當局表示，2022年9月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受