強制檢測｜40地點上榜　涉駿洋邨、碧麗花園、上水名都 (附名單)

政府今日(12月8日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處40個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月9日或12月10日接受檢測。
曾於12月2日至12月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 牛池灣彩虹邨紫薇樓
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 觀塘順天邨天韻樓
- 沙田水泉澳邨欣泉樓
- 九龍城啓晴邨悅晴樓
- 大埔怡雅苑怡禮閣
- 紅磡紅磡邨紅暉樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座
- 柴灣富怡花園4座
- 青衣盈翠半島11座
- 樂富德強苑德華閣
- 荃灣寶石大廈2座
- 紅磡碧麗花園2座
- 筲箕灣筲箕灣道333號樂融軒
- 大埔策誠軒U座
- 大角咀港灣豪庭9座
- 大埔東昌街6-16號東昌閣
- 沙田愉景花園C座
- 上水上水名都巴黎閣
- 鰂魚涌南豐新邨4座
- 鰂魚涌太古城海星閣
- 九龍塘百樂園B座
- 將軍澳海翩滙2座
- 九龍灣德福花園B2座
- 筲箕灣望隆街2號銀河廣場
- 牛頭角定業街19號仁寧大廈
- 屯門叠茵庭6座
- 沙田愉田苑愉瑞閣
- 荃灣綠楊新邨E座
- 荃灣荃景花園8座
- 粉嶺綠悠軒4座
- 大圍碧田街2號美柏苑
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 沙田瀝源邨華豐樓
- 葵涌安蔭邨盛蔭樓
- 沙田瀝源邨壽全樓
- 大圍美松苑富松閣
- 沙田禾輋邨景和樓
- 葵涌石籬二邨石欣樓及石廣樓
當局表示，2022年9月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。