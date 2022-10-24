強制檢測｜41住宅上榜　涉華富邨、欣田邨、滿東邨 (附名單)

政府今日(10月24日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月25日或10月26日接受檢測。
曾於10月18日至10月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 屯門欣田邨綠田樓
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 荃灣石圍角邨石桃樓
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 秀茂坪寶達邨達安樓
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 屯門湖景邨湖光樓
- 屯門大興邨興盛樓
- 東涌滿東邨滿和樓
- 油塘油塘邨貴塘樓
- 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
- 馬鞍山富寶花園7座
- 柴灣富怡花園2座
- 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
- 東涌映灣園賞濤軒2座
- 薄扶林華富一邨華信樓
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 天水圍天盛苑盛昭閣
- 大圍美松苑盛松閣
- 土瓜灣翔龍灣5座
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 西灣河嘉亨灣6座
- 將軍澳將軍澳廣場8座
- 西灣河嘉亨灣1座
- 大埔宏福苑宏昌閣
- 葵涌石籬一邨石安樓
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 鰂魚涌英皇道1026號海景樓
- 東涌映灣園悅濤軒10座
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 屯門三聖邨進漁樓低座
- 九龍城德朗邨德瑤樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
當局表示，2022年7月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。