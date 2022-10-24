強制檢測｜41住宅上榜　涉華富邨、欣田邨、滿東邨 (附名單)

政府今日(10月24日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月25日或10月26日接受檢測。

曾於10月18日至10月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

筲箕灣東欣苑歡欣閣

屯門欣田邨綠田樓

香港仔石排灣邨碧月樓

荃灣石圍角邨石桃樓

將軍澳厚德邨德安樓

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

秀茂坪寶達邨達安樓

將軍澳景林邨景桃樓

屯門湖景邨湖光樓

屯門大興邨興盛樓

東涌滿東邨滿和樓

油塘油塘邨貴塘樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

馬鞍山富寶花園7座

柴灣富怡花園2座

鑽石山龍蟠苑龍璧閣

東涌映灣園賞濤軒2座

薄扶林華富一邨華信樓

元朗洪福邨洪盛樓

天水圍天盛苑盛昭閣

大圍美松苑盛松閣

土瓜灣翔龍灣5座

牛池灣彩虹邨錦雲樓

慈雲山慈愛苑愛裕閣

粉嶺景盛苑歡景閣

西灣河嘉亨灣6座

將軍澳將軍澳廣場8座

西灣河嘉亨灣1座

大埔宏福苑宏昌閣

葵涌石籬一邨石安樓

將軍澳彩明苑彩松閣

鰂魚涌英皇道1026號海景樓

東涌映灣園悅濤軒10座

鴨脷洲漁安苑碧安閣

天水圍天逸邨逸江樓

屯門友愛邨愛義樓

屯門三聖邨進漁樓低座

九龍城德朗邨德瑤樓

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

當局表示，2022年7月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。