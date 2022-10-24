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2022-10-24 19:24:41

強制檢測｜41住宅上榜　涉華富邨、欣田邨、滿東邨 (附名單)

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滿東邨滿和樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

滿東邨滿和樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(10月24日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月25日或10月26日接受檢測。

曾於10月18日至10月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 荃灣石圍角邨石桃樓
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 秀茂坪寶達邨達安樓
  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 屯門湖景邨湖光樓
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 油塘油塘邨貴塘樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
  • 馬鞍山富寶花園7座
  • 柴灣富怡花園2座
  • 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
  • 東涌映灣園賞濤軒2座
  • 薄扶林華富一邨華信樓
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 大圍美松苑盛松閣
  • 土瓜灣翔龍灣5座
  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓
  • 慈雲山慈愛苑愛裕閣
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 西灣河嘉亨灣6座
  • 將軍澳將軍澳廣場8座
  • 西灣河嘉亨灣1座
  • 大埔宏福苑宏昌閣
  • 葵涌石籬一邨石安樓
  • 將軍澳彩明苑彩松閣
  • 鰂魚涌英皇道1026號海景樓
  • 東涌映灣園悅濤軒10座
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 屯門友愛邨愛義樓
  • 屯門三聖邨進漁樓低座
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

當局表示，2022年7月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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