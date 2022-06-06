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2022-06-06 22:15:52

強制檢測｜41地方上榜　涉沙田區學校、太古城兩座、海逸豪園 (附名單)

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雅濤閣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

雅濤閣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月6日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月7日或6月8日接受檢測。

曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院
  • 鰂魚涌太古城智星閣
  • 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 觀塘協和街301號華峯園A座
  • 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109-111號
  • 北角福蔭道3號海峯園崇峯閣
  • 西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈
  • 香港仔雅濤閣2座
  • 青衣美景花園8座
  • 荃灣麗城花園3期7座
  • 葵涌葵興邨興福樓
  • 堅尼地城域多利道9-15號百年大樓1座
  • 天水圍天晴邨晴海樓
  • 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 鰂魚涌太古城興安閣
  • 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 馬鞍山富輝花園1座
  • 香港仔漁暉苑旭暉閣
  • 鑽石山星河明居D座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
  • 柴灣興華(二)邨安興樓
  • 屯門大興邨興偉樓
  • 觀塘安達邨善達樓
  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 深水埗澤安邨華澤樓
  • 鰂魚涌康怡花園E1座
  • 紅磡海逸豪園21座
  • 新蒲崗采頤花園3座
  • 沙田愉翠苑愉頌閣
  • 大埔翠和里5號麗和閣
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 粉嶺欣盛苑欣悅閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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