強制檢測｜41地方上榜　涉沙田區學校、太古城兩座、海逸豪園 (附名單)

食物及衞生局今日(6月6日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月7日或6月8日接受檢測。
曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院
- 鰂魚涌太古城智星閣
- 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 觀塘協和街301號華峯園A座
- 元朗朗屏邨珠屏樓
- 荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109-111號
- 北角福蔭道3號海峯園崇峯閣
- 西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈
- 香港仔雅濤閣2座
- 青衣美景花園8座
- 荃灣麗城花園3期7座
- 葵涌葵興邨興福樓
- 堅尼地城域多利道9-15號百年大樓1座
- 天水圍天晴邨晴海樓
- 葵涌葵盛東邨盛國樓
- 屯門大興邨興輝樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 鰂魚涌太古城興安閣
- 柴灣翠灣邨翠寧樓
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 馬鞍山富輝花園1座
- 香港仔漁暉苑旭暉閣
- 鑽石山星河明居D座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
- 柴灣興華(二)邨安興樓
- 屯門大興邨興偉樓
- 觀塘安達邨善達樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 屯門蝴蝶邨蝶心樓
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 香港仔田灣邨田康樓
- 深水埗澤安邨華澤樓
- 鰂魚涌康怡花園E1座
- 紅磡海逸豪園21座
- 新蒲崗采頤花園3座
- 沙田愉翠苑愉頌閣
- 大埔翠和里5號麗和閣
- 藍田康栢苑松栢閣
- 粉嶺欣盛苑欣悅閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。