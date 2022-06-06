強制檢測｜41地方上榜　涉沙田區學校、太古城兩座、海逸豪園 (附名單)

食物及衞生局今日(6月6日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月7日或6月8日接受檢測。

曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院

鰂魚涌太古城智星閣

黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

筲箕灣東欣苑歡欣閣

觀塘協和街301號華峯園A座

元朗朗屏邨珠屏樓

荔枝角美孚新邨第四期百老匯街109-111號

北角福蔭道3號海峯園崇峯閣

西灣河聖十字徑38號鴻恩大廈

香港仔雅濤閣2座

青衣美景花園8座

荃灣麗城花園3期7座

葵涌葵興邨興福樓

堅尼地城域多利道9-15號百年大樓1座

天水圍天晴邨晴海樓

葵涌葵盛東邨盛國樓

屯門大興邨興輝樓

葵涌石籬二邨石榮樓

鰂魚涌太古城興安閣

柴灣翠灣邨翠寧樓

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

馬鞍山富輝花園1座

香港仔漁暉苑旭暉閣

鑽石山星河明居D座

秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

柴灣興華(二)邨安興樓

屯門大興邨興偉樓

觀塘安達邨善達樓

沙田水泉澳邨映泉樓

屯門蝴蝶邨蝶心樓

屯門富泰邨秀泰樓

香港仔田灣邨田康樓

深水埗澤安邨華澤樓

鰂魚涌康怡花園E1座

紅磡海逸豪園21座

新蒲崗采頤花園3座

沙田愉翠苑愉頌閣

大埔翠和里5號麗和閣

藍田康栢苑松栢閣

粉嶺欣盛苑欣悅閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。