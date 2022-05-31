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2022-05-31 22:28:37

強制檢測｜41地方納公告　廣源邨、囍滙、南濤閣有大廈上榜 (附名單)

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南濤閣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

南濤閣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(5月31日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月1日或6月2日接受檢測。

曾於5月25日至5月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 半山區般咸道78號寧養台B座
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
  • 九龍灣德福花園L座
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 上水上水名都羅馬閣
  • 元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 大埔大埔中心21座
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 觀塘康麗園C座
  • 旺角富榮花園14座
  • 新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈
  • 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
  • 鰂魚涌太古城隋宮閣
  • 中環卑利街38號中發大廈
  • 黃竹坑南濤閣3座
  • 鰂魚涌濱海街5號中興大廈
  • 半山區麥當勞道96號寶樺臺
  • 鰂魚涌康山道2號康蘭居
  • 灣仔囍滙1座
  • 土瓜灣樂民新邨樂善樓
  • 觀塘月華街42號華苑大廈A座
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 黃大仙天宏苑宏美閣
  • 黃大仙天馬苑駿威閣
  • 牛池灣嘉峰臺1座
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 大角咀浪澄灣5座
  • 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
  • 牛頭角彩福邨彩歡樓
  • 屯門青棉徑6號好發大廈
  • 將軍澳健明邨明星樓
  • 青衣青泰苑通泰閣
  • 東涌逸東(二)邨勤逸樓
  • 屯門悅湖山莊9座
  • 屯門景峰花園5座
  • 青衣海悅花園2座
  • 葵涌悅麗苑麗雲閣

涉及個別指明時間的地方：

  • 灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)：5月25日或5月26日07:30至08:00曾身處

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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