強制檢測｜41地方納公告　廣源邨、囍滙、南濤閣有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月31日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月1日或6月2日接受檢測。

曾於5月25日至5月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

半山區般咸道78號寧養台B座

深水埗富昌邨富韻樓

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

九龍灣德福花園L座

將軍澳寶林邨寶勤樓

上水上水名都羅馬閣

元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

沙田廣源邨廣楊樓

大埔大埔中心21座

沙田禾輋邨民和樓

觀塘康麗園C座

旺角富榮花園14座

新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈

鴨脷洲海怡半島怡暉閣

鰂魚涌太古城隋宮閣

中環卑利街38號中發大廈

黃竹坑南濤閣3座

鰂魚涌濱海街5號中興大廈

半山區麥當勞道96號寶樺臺

鰂魚涌康山道2號康蘭居

灣仔囍滙1座

土瓜灣樂民新邨樂善樓

觀塘月華街42號華苑大廈A座

觀塘安泰邨恒泰樓

黃大仙天宏苑宏美閣

黃大仙天馬苑駿威閣

牛池灣嘉峰臺1座

藍田康雅苑杏雅閣

大角咀浪澄灣5座

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

牛頭角彩福邨彩歡樓

屯門青棉徑6號好發大廈

將軍澳健明邨明星樓

青衣青泰苑通泰閣

東涌逸東(二)邨勤逸樓

屯門悅湖山莊9座

屯門景峰花園5座

青衣海悅花園2座

葵涌悅麗苑麗雲閣

涉及個別指明時間的地方：

灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)：5月25日或5月26日07:30至08:00曾身處

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。