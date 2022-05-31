強制檢測｜41地方納公告　廣源邨、囍滙、南濤閣有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月31日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月1日或6月2日接受檢測。
曾於5月25日至5月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 半山區般咸道78號寧養台B座
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 九龍灣德福花園L座
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 上水上水名都羅馬閣
- 元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 沙田廣源邨廣楊樓
- 大埔大埔中心21座
- 沙田禾輋邨民和樓
- 觀塘康麗園C座
- 旺角富榮花園14座
- 新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈
- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
- 鰂魚涌太古城隋宮閣
- 中環卑利街38號中發大廈
- 黃竹坑南濤閣3座
- 鰂魚涌濱海街5號中興大廈
- 半山區麥當勞道96號寶樺臺
- 鰂魚涌康山道2號康蘭居
- 灣仔囍滙1座
- 土瓜灣樂民新邨樂善樓
- 觀塘月華街42號華苑大廈A座
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 黃大仙天宏苑宏美閣
- 黃大仙天馬苑駿威閣
- 牛池灣嘉峰臺1座
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 大角咀浪澄灣5座
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 牛頭角彩福邨彩歡樓
- 屯門青棉徑6號好發大廈
- 將軍澳健明邨明星樓
- 青衣青泰苑通泰閣
- 東涌逸東(二)邨勤逸樓
- 屯門悅湖山莊9座
- 屯門景峰花園5座
- 青衣海悅花園2座
- 葵涌悅麗苑麗雲閣
涉及個別指明時間的地方：
- 灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)：5月25日或5月26日07:30至08:00曾身處
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。