強制檢測｜41地方納公告　有譚仔雲南米線分店上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月16日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月17日或5月18日接受檢測。
曾於5月10日至5月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳新都城1期1座
- 葵涌葵盛東邨盛樂樓
- 青衣盈翠半島7座
- 青衣長青邨青梅樓
- 屯門湖景邨湖月樓
- 荃灣梨木樹邨葵樹樓
- 將軍澳將軍澳中心8座
- 天水圍慧景軒3座
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 屯門兆禧苑樂禧閣
- 青衣長亨邨亨緻樓
- 大澳龍軒苑永軒閣
- 元朗采葉庭7座
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 半山區般咸道80號禮賢閣B座
- 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣
- 大圍銅鑼灣山路18號雲頂峰C號屋
- 青衣長康邨康貴樓
- 荃灣福來邨永隆樓
- 將軍澳富康花園9座
- 荃灣翠豐臺2座
- 荃灣映日灣3座
- 馬鞍山雅景臺2座
- 大埔怡雅苑怡亮閣
- 將軍澳富寧花園1座
- 葵涌葵興邨興逸樓
- 沙田花園城雅翠苑
- 沙田銀禧花園7座
- 青衣灝景灣10座
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 荃灣荃灣中心廣州樓
- 東涌東堤灣畔5座
- 東涌映灣園悅濤軒9座
- 東涌逸東二邨謙逸樓
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 東涌逸東一邨平逸樓
- 葵涌大窩口邨富逸樓
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣E座
- 柴灣康翠臺3座
曾於5月11日11:30至13:30期間，身處下列地點的人士：
- 東涌富東邨富東廣場1樓110C號舖譚仔雲南米線
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。