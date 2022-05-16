強制檢測｜41地方納公告　有譚仔雲南米線分店上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月16日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月17日或5月18日接受檢測。

曾於5月10日至5月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳新都城1期1座

葵涌葵盛東邨盛樂樓

青衣盈翠半島7座

青衣長青邨青梅樓

屯門湖景邨湖月樓

荃灣梨木樹邨葵樹樓

將軍澳將軍澳中心8座

天水圍慧景軒3座

大埔寶雅苑逸和閣

屯門兆禧苑樂禧閣

青衣長亨邨亨緻樓

大澳龍軒苑永軒閣

元朗采葉庭7座

長沙灣幸俊苑俊賢閣

半山區般咸道80號禮賢閣B座

鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

大圍銅鑼灣山路18號雲頂峰C號屋

青衣長康邨康貴樓

荃灣福來邨永隆樓

將軍澳富康花園9座

荃灣翠豐臺2座

荃灣映日灣3座

馬鞍山雅景臺2座

大埔怡雅苑怡亮閣

將軍澳富寧花園1座

葵涌葵興邨興逸樓

沙田花園城雅翠苑

沙田銀禧花園7座

青衣灝景灣10座

大埔運頭塘邨運來樓

荃灣荃灣中心廣州樓

東涌東堤灣畔5座

東涌映灣園悅濤軒9座

東涌逸東二邨謙逸樓

上水祥龍圍邨景祥樓

東涌逸東一邨平逸樓

葵涌大窩口邨富逸樓

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣E座

柴灣康翠臺3座

曾於5月11日11:30至13:30期間，身處下列地點的人士：

東涌富東邨富東廣場1樓110C號舖譚仔雲南米線

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。