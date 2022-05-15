強制檢測｜41地方納公告　麗城花園、銀湖‧天峰、華富邨有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月15日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月16日或5月17日接受檢測。

曾於5月9日至5月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

元朗原築2座

沙田愉翠苑愉賢閣

柴灣小西灣邨瑞盛樓

半山區般咸道82號禮賢閣C座

紅磡漆咸道北435-439號寶暉大廈

將軍澳康盛花園2座

將軍澳將軍澳中心12座

筲箕灣東欣苑歡欣閣

馬鞍山迎濤灣1座

天水圍天祐苑祐康閣

將軍澳叠翠軒1座

天水圍天恒邨恒翠樓

天水圍天盛苑盛謙閣

屯門良景邨良賢樓

屯門新屯門中心5座

沙田豐和邨和悅樓

青衣長青邨青楊樓

屯門翠寧花園1座

青衣長康邨康順樓

沙田愉翠苑愉歡閣

半山區堅道128-132號堅威大廈

紅磡黃埔花園棕櫚苑4座

柴灣小西灣邨瑞樂樓

香港仔漁暉苑旭暉閣

屯門邁亞美海灣3座

西營盤均益大廈1期

薄扶林華富(一)邨華樂樓

何文田窩打老道77B-77C號芝齡大廈

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

馬鞍山恆健街8號錦暉苑

將軍澳都會駅城中駅6座

馬鞍山銀湖‧天峰8座

荃灣麗城花園2期7座

馬鞍山錦英苑錦良閣

大埔天鑽13座

青衣海悅花園1座

大埔富善花園1座

大埔汀雅苑雅群閣

灣仔灣仔道234-236號鴻業大廈

葵涌禮芳街15號葵福大廈

曾於5月9日17:00至23:59期間，身處下列地點的人士：

觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室御善私房菜

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。