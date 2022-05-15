強制檢測｜41地方納公告　麗城花園、銀湖‧天峰、華富邨有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月15日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月16日或5月17日接受檢測。
曾於5月9日至5月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 元朗原築2座
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 半山區般咸道82號禮賢閣C座
- 紅磡漆咸道北435-439號寶暉大廈
- 將軍澳康盛花園2座
- 將軍澳將軍澳中心12座
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 馬鞍山迎濤灣1座
- 天水圍天祐苑祐康閣
- 將軍澳叠翠軒1座
- 天水圍天恒邨恒翠樓
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 屯門良景邨良賢樓
- 屯門新屯門中心5座
- 沙田豐和邨和悅樓
- 青衣長青邨青楊樓
- 屯門翠寧花園1座
- 青衣長康邨康順樓
- 沙田愉翠苑愉歡閣
- 半山區堅道128-132號堅威大廈
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑4座
- 柴灣小西灣邨瑞樂樓
- 香港仔漁暉苑旭暉閣
- 屯門邁亞美海灣3座
- 西營盤均益大廈1期
- 薄扶林華富(一)邨華樂樓
- 何文田窩打老道77B-77C號芝齡大廈
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 將軍澳都會駅城中駅6座
- 馬鞍山銀湖‧天峰8座
- 荃灣麗城花園2期7座
- 馬鞍山錦英苑錦良閣
- 大埔天鑽13座
- 青衣海悅花園1座
- 大埔富善花園1座
- 大埔汀雅苑雅群閣
- 灣仔灣仔道234-236號鴻業大廈
- 葵涌禮芳街15號葵福大廈
曾於5月9日17:00至23:59期間，身處下列地點的人士：
- 觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室御善私房菜
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。