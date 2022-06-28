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2022-06-28 21:53:08

強制檢測｜41地點上榜　涉海港酒家、稻香、明星海鮮燒鵝專門店等 (附名單)

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明星海鮮燒鵝專門店有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

明星海鮮燒鵝專門店有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月28日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月29日或6月30日接受檢測。

曾於6月22日至6月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 何文田愛民邨建民樓
  • 屯門澤豐花園澤富樓
  • 屯門黃金海岸4座
  • 荃灣灣景花園1座
  • 秀茂坪寶達邨達翠樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 屯門兆禧苑樂禧閣
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 柴灣漁灣邨漁順樓
  • 沙田碧濤花園3期翠柏閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡翠閣
  • 天水圍俊宏軒1座
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 北角英皇道6-8號百利大廈
  • 大圍雲疊花園4座
  • 沙田濱景花園1座
  • 沙田穗禾苑慶盛閣
  • 沙田碧濤花園2期嘉麗閣
  • 沙田穗禾苑詠茂閣
  • 香港仔香港仔中心海瑩閣
  • 沙田水泉澳邨朗泉樓
  • 大埔新達廣場4座
  • 大埔富亨邨亨榮樓

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 紅磡海逸豪園12座：6月19日至6月28日
  • 大角咀海桃灣2座：6月21日至6月28日

涉及個別指明時間的地方：

  • 柴灣杏花新城地下G37號鋪太興：6月22日14:45至15:45
  • 荃灣楊屋道73號地下麻辣年華麻辣年華：6月23日14:45至15:45
  • 馬鞍山恆安市場28號鋪金龍泉：6月23日20:30至21:30
  • 屯門大興商場地下L105號鋪江仔記：6月25日18:15至18:45
  • 北角港運城2樓202號鋪聯盛宴：6月23日19:15至21:15
  • 薄扶林西寶城2樓243號鋪海港酒家：6月23日12:00至13:30
  • 跑馬地黃泥涌道1A怡豐大廈地下下層1-4號鋪牛奶冰室：6月22日11:15至12:00
  • 尖沙咀加連威老道38-40號華暉大廈地下及1樓太平館餐廳：6月24日12:45至14:15
  • 石硤尾石硤尾邨美禧樓106號鋪稻香：6月22日09:30至11:00
  • 屯門美樂花園商場地下7-23號鋪自家人酒家：6月23日06:45至09:15
  • 屯門愛定商場A區1樓A128號鋪一粥麵：6月23日12:00至13:00
  • 屯門蝴蝶廣場3樓R301號鋪明星海鮮燒鵝專門店：6月22日18:00至19:30
  • 屯門蝴蝶廣場L230號鋪大家樂：6月21日11:30至12:00
  • 土瓜灣浙江街46A號地下七喜粥麵小廚：6月24日17:45至18:15
  • 觀塘順天邨天瑤樓地下6號鋪仁和堂龜苓膏專門店：6月24日10:45至11:45
  • 銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓1,2及5B號鋪大家樂：6月23日14:45至15:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。在2022年3月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，可毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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