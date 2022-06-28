強制檢測｜41地點上榜　涉海港酒家、稻香、明星海鮮燒鵝專門店等 (附名單)

食物及衞生局今日(6月28日)發出強制檢測公告，把41個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月29日或6月30日接受檢測。

曾於6月22日至6月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

何文田愛民邨建民樓

屯門澤豐花園澤富樓

屯門黃金海岸4座

荃灣灣景花園1座

秀茂坪寶達邨達翠樓

粉嶺景盛苑賢景閣

屯門兆禧苑樂禧閣

荃灣梨木樹邨樂樹樓

柴灣漁灣邨漁順樓

沙田碧濤花園3期翠柏閣

鴨脷洲海怡半島怡翠閣

天水圍俊宏軒1座

大圍美城苑逸城閣

北角英皇道6-8號百利大廈

大圍雲疊花園4座

沙田濱景花園1座

沙田穗禾苑慶盛閣

沙田碧濤花園2期嘉麗閣

沙田穗禾苑詠茂閣

香港仔香港仔中心海瑩閣

沙田水泉澳邨朗泉樓

大埔新達廣場4座

大埔富亨邨亨榮樓

曾於指明日期身處下列地點逾兩小時的人士：

紅磡海逸豪園12座：6月19日至6月28日

大角咀海桃灣2座：6月21日至6月28日

涉及個別指明時間的地方：

柴灣杏花新城地下G37號鋪太興：6月22日14:45至15:45

荃灣楊屋道73號地下麻辣年華麻辣年華：6月23日14:45至15:45

馬鞍山恆安市場28號鋪金龍泉：6月23日20:30至21:30

屯門大興商場地下L105號鋪江仔記：6月25日18:15至18:45

北角港運城2樓202號鋪聯盛宴：6月23日19:15至21:15

薄扶林西寶城2樓243號鋪海港酒家：6月23日12:00至13:30

跑馬地黃泥涌道1A怡豐大廈地下下層1-4號鋪牛奶冰室：6月22日11:15至12:00

尖沙咀加連威老道38-40號華暉大廈地下及1樓太平館餐廳：6月24日12:45至14:15

石硤尾石硤尾邨美禧樓106號鋪稻香：6月22日09:30至11:00

屯門美樂花園商場地下7-23號鋪自家人酒家：6月23日06:45至09:15

屯門愛定商場A區1樓A128號鋪一粥麵：6月23日12:00至13:00

屯門蝴蝶廣場3樓R301號鋪明星海鮮燒鵝專門店：6月22日18:00至19:30

屯門蝴蝶廣場L230號鋪大家樂：6月21日11:30至12:00

土瓜灣浙江街46A號地下七喜粥麵小廚：6月24日17:45至18:15

觀塘順天邨天瑤樓地下6號鋪仁和堂龜苓膏專門店：6月24日10:45至11:45

銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓1,2及5B號鋪大家樂：6月23日14:45至15:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。在2022年3月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，可毋須按強制檢測公告規定進行檢測。