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2022-05-25 22:39:11

強制檢測｜42住宅納公告　君滙港、太古城、麗港城有大廈上榜 (附名單)

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太古城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

太古城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

食物及衞生局今日(5月25日)發出強制檢測公告，把42個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月26日或5月27日接受檢測。

曾於5月19日至5月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 沙田水泉澳邨崇泉樓
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 北角天后廟道95-97號康德大廈
  • 青衣藍澄灣5座
  • 沙田晉名峰C座
  • 將軍澳尚德邨尚義樓
  • 青衣曉峰園3座
  • 牛頭角淘大花園A座
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 東涌逸東二邨美逸樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
  • 土瓜灣翔龍灣6座
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 荃灣海灣花園2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑2座
  • 屯門青山公路-青山灣段351號彩華花園A座
  • 沙田沙田第一城47座
  • 將軍澳君傲灣2座
  • 將軍澳蔚藍灣畔6座
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 茶果嶺麗港城6座
  • 牛池灣曉暉花園1座
  • 深水埗南昌邨昌謙樓
  • 大角咀柏景灣9座
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座
  • 牛池灣坪石邨玉石樓
  • 大角咀君滙港5座
  • 牛頭角淘大花園M座
  • 灣仔尚翹峰2座
  • 西營盤德輔道西363號龍豐閣
  • 北角富澤花園富嘉閣
  • 鰂魚涌太古城鄱陽閣
  • 鰂魚涌太古城洞庭閣
  • 香港仔雅濤閣1座
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 柴灣富景花園5座
  • 紅磡山西街3號利榮大廈
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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