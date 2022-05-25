強制檢測｜42住宅納公告　君滙港、太古城、麗港城有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月25日)發出強制檢測公告，把42個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月26日或5月27日接受檢測。
曾於5月19日至5月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 沙田水泉澳邨崇泉樓
- 荃灣象山邨翠山樓
- 北角天后廟道95-97號康德大廈
- 青衣藍澄灣5座
- 沙田晉名峰C座
- 將軍澳尚德邨尚義樓
- 青衣曉峰園3座
- 牛頭角淘大花園A座
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 東涌逸東二邨美逸樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
- 土瓜灣翔龍灣6座
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 青衣青衣邨宜偉樓
- 天水圍天盛苑盛泉閣
- 荃灣海灣花園2座
- 馬鞍山聽濤雅苑2座
- 屯門青山公路-青山灣段351號彩華花園A座
- 沙田沙田第一城47座
- 將軍澳君傲灣2座
- 將軍澳蔚藍灣畔6座
- 大埔寶雅苑興和閣
- 茶果嶺麗港城6座
- 牛池灣曉暉花園1座
- 深水埗南昌邨昌謙樓
- 大角咀柏景灣9座
- 藍田康栢苑金栢閣
- 長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座
- 牛池灣坪石邨玉石樓
- 大角咀君滙港5座
- 牛頭角淘大花園M座
- 灣仔尚翹峰2座
- 西營盤德輔道西363號龍豐閣
- 北角富澤花園富嘉閣
- 鰂魚涌太古城鄱陽閣
- 鰂魚涌太古城洞庭閣
- 香港仔雅濤閣1座
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 柴灣富景花園5座
- 紅磡山西街3號利榮大廈
- 沙田嘉徑苑嘉善閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。