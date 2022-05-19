強制檢測｜42地方納公告　映灣園、太古城、麗晶花園5廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月19日)發出強制檢測公告，把42個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月20日或5月21日接受檢測。

曾於5月13日至5月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳新寶城3座

沙田禾輋邨順和樓

元朗屏欣苑屏彥閣

粉嶺碧湖花園6座

將軍澳慧安園1座

東涌逸東一邨雍逸樓

筲箕灣耀東邨耀富樓

沙田康林苑山林閣

掃管笏愛琴海岸6座

掃管笏愛琴海岸3座

屯門山景邨景安樓

將軍澳翠林邨欣林樓

屯門兆麟苑輝麟閣

沙田駿洋邨駿時樓

九龍城德朗邨德珮樓

紅磡海逸豪園20座

油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座

牛池灣彩雲二邨豐澤樓

上環和風街1號盈峰一號

筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

上水彩園邨彩湖樓

柴灣興民邨民富樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

東涌映灣園悅濤軒11座

將軍澳富康花園2座

東涌逸東二邨德逸樓

元朗朗屏邨鏡屏樓

屯門澤豐花園澤民樓

長沙灣蘇屋邨彩雀樓

鰂魚涌太古城春櫻閣

尖沙咀漾日居5座

深水埗匯璽II第3座(3A及3B)

灣仔堅彌地街8號慧賢軒

土瓜灣欣榮花園2座

跑馬地樂活道20號樂景園

九龍灣麗晶花園4座

九龍灣麗晶花園7座

九龍灣麗晶花園9座

九龍灣麗晶花園10座

九龍灣麗晶花園11座

曾於5月13日16:30至18:00期間，身處下列地點的人士：

譚仔三哥：上環皇后大道中338號338 Apartment地下

曾於5月11日至5月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

宏思國際有限公司：上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。