強制檢測｜42地點上榜　涉順利邨、富澤花園、瀝源邨 (附名單)

政府今日(12月12日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處42個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月13日或12月14日接受檢測。

曾於12月6日至12月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔頌雅苑頌美閣

葵涌葵芳邨葵歡樓

油塘高翔苑高麟閣

將軍澳東港城8座

油塘油美苑澤美閣

青衣海欣花園3座

青衣青泰苑祥泰閣

大圍雲疊花園2座

荃灣韻濤居A座

荃灣荃威花園Q座

鰂魚涌康怡花園Q1座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

馬鞍山雅典居2座

九龍灣啟泰苑啟康閣

青衣美景花園6座

九龍灣麗晶花園4座

北角富澤花園富邦閣

荃灣荃德花園D座

九龍城啟朗苑啟遙閣

馬鞍山迎海．星灣御17座

鰂魚涌太古城唐宮閣

鰂魚涌太古城恆山閣

沙田富豪花園雅仕閣

牛頭角樂雅苑雅意閣

元朗富達廣場C座

元朗尚城3座

柴灣金源洋樓B座

屯門龍門居7座

石硤尾白田邨富田樓

粉嶺粉嶺中心A座

馬鞍山觀瀾雅軒1座

深水埗通州街218號悅海軒

洪水橋朗峰園2座

深水埗樂年花園1座

元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍

紅磡黃埔花園百合苑2座

銅鑼灣樂聲大廈A座

沙田好運中心桂林閣

牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓

觀塘順利邨利恒樓

沙田瀝源邨榮瑞樓

沙田瀝源邨祿泉樓

當局表示，2022年9月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。