強制檢測｜42地點上榜　涉順利邨、富澤花園、瀝源邨 (附名單)

政府今日(12月12日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處42個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月13日或12月14日接受檢測。
曾於12月6日至12月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔頌雅苑頌美閣
- 葵涌葵芳邨葵歡樓
- 油塘高翔苑高麟閣
- 將軍澳東港城8座
- 油塘油美苑澤美閣
- 青衣海欣花園3座
- 青衣青泰苑祥泰閣
- 大圍雲疊花園2座
- 荃灣韻濤居A座
- 荃灣荃威花園Q座
- 鰂魚涌康怡花園Q1座
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
- 馬鞍山雅典居2座
- 九龍灣啟泰苑啟康閣
- 青衣美景花園6座
- 九龍灣麗晶花園4座
- 北角富澤花園富邦閣
- 荃灣荃德花園D座
- 九龍城啟朗苑啟遙閣
- 馬鞍山迎海．星灣御17座
- 鰂魚涌太古城唐宮閣
- 鰂魚涌太古城恆山閣
- 沙田富豪花園雅仕閣
- 牛頭角樂雅苑雅意閣
- 元朗富達廣場C座
- 元朗尚城3座
- 柴灣金源洋樓B座
- 屯門龍門居7座
- 石硤尾白田邨富田樓
- 粉嶺粉嶺中心A座
- 馬鞍山觀瀾雅軒1座
- 深水埗通州街218號悅海軒
- 洪水橋朗峰園2座
- 深水埗樂年花園1座
- 元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍
- 紅磡黃埔花園百合苑2座
- 銅鑼灣樂聲大廈A座
- 沙田好運中心桂林閣
- 牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓
- 觀塘順利邨利恒樓
- 沙田瀝源邨榮瑞樓
- 沙田瀝源邨祿泉樓
當局表示，2022年9月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。