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2022-12-12 19:10:00

強制檢測｜42地點上榜　涉順利邨、富澤花園、瀝源邨 (附名單)

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瀝源邨祿泉樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

瀝源邨祿泉樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(12月12日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處42個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月13日或12月14日接受檢測。

曾於12月6日至12月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔頌雅苑頌美閣
  • 葵涌葵芳邨葵歡樓
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 將軍澳東港城8座
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 青衣海欣花園3座
  • 青衣青泰苑祥泰閣
  • 大圍雲疊花園2座
  • 荃灣韻濤居A座
  • 荃灣荃威花園Q座
  • 鰂魚涌康怡花園Q1座
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
  • 馬鞍山雅典居2座
  • 九龍灣啟泰苑啟康閣
  • 青衣美景花園6座
  • 九龍灣麗晶花園4座
  • 北角富澤花園富邦閣
  • 荃灣荃德花園D座
  • 九龍城啟朗苑啟遙閣
  • 馬鞍山迎海．星灣御17座
  • 鰂魚涌太古城唐宮閣
  • 鰂魚涌太古城恆山閣
  • 沙田富豪花園雅仕閣
  • 牛頭角樂雅苑雅意閣
  • 元朗富達廣場C座
  • 元朗尚城3座
  • 柴灣金源洋樓B座
  • 屯門龍門居7座
  • 石硤尾白田邨富田樓
  • 粉嶺粉嶺中心A座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒1座
  • 深水埗通州街218號悅海軒
  • 洪水橋朗峰園2座
  • 深水埗樂年花園1座
  • 元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍
  • 紅磡黃埔花園百合苑2座
  • 銅鑼灣樂聲大廈A座
  • 沙田好運中心桂林閣
  • 牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓
  • 觀塘順利邨利恒樓
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓
  • 沙田瀝源邨祿泉樓

當局表示，2022年9月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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