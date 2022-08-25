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2022-08-25 21:45:43

強制檢測｜43住宅上榜　涉大窩口邨、愉翠苑、清水灣半島 (附名單)

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大窩口邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

大窩口邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月25日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月26日或8月27日接受檢測。

曾於8月19日至8月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 觀塘安泰邨盛泰樓
  • 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
  • 鑽石山悅庭軒2座
  • 將軍澳清水灣半島5座
  • 沙田愉翠苑愉居閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居12座
  • 筲箕灣愛東邨愛澤樓
  • 北角富澤花園富嘉閣
  • 青衣長安邨安海樓
  • 東涌映灣園賞濤軒3座
  • 葵涌大窩口邨富平樓
  • 屯門山景邨景麗樓
  • 大埔富善邨善群樓
  • 深水埗富昌邨富旺樓
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 紅磡維港．星岸5座
  • 藍田平田邨平真樓
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 牛池灣威豪花園2座
  • 油塘高俊苑俊溢閣
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 葵涌石籬二邨石偉樓
  • 香港仔景惠花園2座
  • 葵涌芊紅居2座
  • 葵涌葵興邨興逸樓
  • 馬鞍山錦英苑錦強閣
  • 將軍澳新寶城3座
  • 屯門翠寧花園2座
  • 粉嶺榮輝中心4座
  • 大圍美田邨美樂樓
  • 北角栢景臺1座
  • 九龍灣德福花園T2座
  • 牛池灣彩雲一邨景新樓
  • 將軍澳尚德邨尚信樓
  • 柴灣茵翠苑茵榮閣
  • 柴灣樂軒臺2座
  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 黃大仙翠竹花園3座
  • 黃大仙翠竹花園2座
  • 柴灣宏德居德禧樓
  • 天水圍天恩邨恩穗樓
  • 天水圍俊宏軒8座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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