強制檢測｜43住宅上榜　涉大窩口邨、愉翠苑、清水灣半島 (附名單)

政府今日(8月25日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月26日或8月27日接受檢測。

曾於8月19日至8月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

慈雲山慈樂邨樂信樓

觀塘安泰邨盛泰樓

上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

鑽石山悅庭軒2座

將軍澳清水灣半島5座

沙田愉翠苑愉居閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居12座

筲箕灣愛東邨愛澤樓

北角富澤花園富嘉閣

青衣長安邨安海樓

東涌映灣園賞濤軒3座

葵涌大窩口邨富平樓

屯門山景邨景麗樓

大埔富善邨善群樓

深水埗富昌邨富旺樓

屯門建生邨裕生樓

紅磡維港．星岸5座

藍田平田邨平真樓

柴灣小西灣邨瑞泰樓

牛池灣威豪花園2座

油塘高俊苑俊溢閣

九龍城啟朗苑啟逸閣

葵涌石籬二邨石偉樓

香港仔景惠花園2座

葵涌芊紅居2座

葵涌葵興邨興逸樓

馬鞍山錦英苑錦強閣

將軍澳新寶城3座

屯門翠寧花園2座

粉嶺榮輝中心4座

大圍美田邨美樂樓

北角栢景臺1座

九龍灣德福花園T2座

牛池灣彩雲一邨景新樓

將軍澳尚德邨尚信樓

柴灣茵翠苑茵榮閣

柴灣樂軒臺2座

筲箕灣耀東邨耀富樓

黃大仙翠竹花園3座

黃大仙翠竹花園2座

柴灣宏德居德禧樓

天水圍天恩邨恩穗樓

天水圍俊宏軒8座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。