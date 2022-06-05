強制檢測｜43個地方上榜　涉沙田第一城、愉景灣、港大學生宿舍 (附名單)

食物及衞生局今日(6月5日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月6日或6月7日接受檢測。

曾於5月30日至6月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

柴灣興華(二)邨裕興樓

柴灣漁灣邨漁進樓

旺角山東街100號華樂大廈

屯門屯門市廣場3座

將軍澳日出康城LP6 2座

香港仔石排灣邨碧園樓

沙田濱景花園4座

秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣

屯門兆麟苑貴麟閣

柴灣峰華邨曉峰樓

深水埗南昌街80-82號恆達大廈

大埔富亨邨亨翠樓

大埔汀角路11-13號啟昌樓

元朗朗屏邨繡屏樓

大圍顯徑邨顯沛樓

天水圍天恒邨恒通樓

大埔大元邨泰榮樓

將軍澳Savannah 5A座

旺角花園街232-242號黃禮賢大廈

元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園

鴨脷洲海怡半島海逸閣

中環卑利街69-71號英邦大廈

鴨脷洲海怡半島海昇閣

長沙灣福榮街201號 The Campton

沙田沙田第一城45座

愉景灣頤峰菘山閣

黃大仙竹園南邨趣園樓

深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈

大埔新峰花園16座

元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座

薄扶林寶翠園3座

上水天平路50號安盛苑

沙田駿洋邨駿湖樓

大角咀槐樹街6號麗華閣

大埔汀雅苑雅文閣

灣仔愛群道28號愛群閣

黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座

鴨脷洲海怡半島怡翠閣

牛頭角得寶花園H座

將軍澳東港城3座

堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村(日新學院、信興學院、志新學院及立之學院)

大埔怡雅苑怡達閣

涉及個別指明時間的地方：

大埔大埔廣場地下71-72號鋪沙隴餐廳：5月31日20:00至21:00曾身處

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。